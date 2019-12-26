訊連臉部辨識 獲慧誠智醫應用在智慧藥櫃

全球頂尖AI臉部辨識領導廠商訊連科技宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲慧誠智醫採用，整合於「智慧藥櫃」產品。透過臉部辨識，進行處方用藥之管制，更可結合物聯網技術，建立完整AIoT整合照護服務平台。目前慧誠智醫的智慧藥櫃已實際導入到醫院場域。

台灣將邁入超高齡社會，對醫療照顧的需求將會逐年提升，「智慧醫療」成為醫療院所的重點發展方向。慧誠智醫整合醫學中心臨床資源、兩岸醫療軟體研發團隊、系統整合工程團隊與專業的業務行銷團隊，將最新臉部辨識及人工智慧技術應用於醫療產品，有效解決醫院管理的痛點，建置新一代的AIoT整合照護服務平台。

慧誠智醫之「智慧藥櫃」可應用於醫院管制用藥的安全管理。現行用藥大多以人力把關，以鑰匙及密碼配對才能合作開啟藥櫃。新一代的「智慧藥櫃」可透過FaceMe臉部辨識管理取藥人員，確保符合資格之藥師或護理人員才能開啟。

藥櫃管理系統與醫院排班系統串接且同步更新，確保操作藥櫃之醫護人員與排班表吻合，且用藥符合該區病人需求方能進行取藥。智慧藥櫃可提升藥品管理的安全性，並縮短給藥時間，進而提升照護品質及滿意度。

「數位轉型是產業趨勢，對於醫療產業也不例外。AI人工智慧技術的快速發展，可為醫療領域的數位轉型帶來全新型態應用。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎可應用於多種AIoT場景。以慧誠智醫的『智慧藥櫃』為例，可透過FaceMe臉部辨識控管取用管制藥物的人員，提高醫院管理的效能和醫療準確度，協助醫療產業邁向數位轉型之路。」

「透過導入FaceMe AI臉部辨識技術，『智慧藥櫃』將人工智慧和物聯網技術落實到臨床照顧，大幅提升處方用藥的安全管理層級。」慧誠智醫創辦人余金樹表示：「慧誠智醫致力於提供最新的科技產品與醫療解決方案，與訊連科技合作將AI臉部辨識技術導入產品應用，建構AIoT整合照護服務平台，搶得智慧醫療市場先機。」