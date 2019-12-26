買方積極拉貨 明年首季繪圖用記憶體價格快速翻漲

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，2020年第1季除因1X奈米良率問題導致供貨不及，伺服器記憶體價格領漲以外，繪圖用記憶體價格也快速反轉向上，在買方積極拉貨下，預期價格將較前一季上漲逾5%，漲幅為所有產品中最高。

TrendForce表示，觀察明年整體需求狀況，市場正快速從GDDR5轉向GDDR6，顯示卡市場中，NVIDIA的主流產品RTX顯卡幾乎已經全部轉用GDDR6，AMD正在積極去化舊顯卡庫存，屆時NAVI系列也將全數使用GDDR6。

在遊戲機市場，雖然目前Sony PS4與微軟XBOX One都是使用GDDR5，但預期明年下半年上市的PS5與XBOX Series X都將採用GDDR6，且最高容量將達到16GB，遠高過目前主流顯示卡的8GB容量，代表明年繪圖用記憶體的供應吃緊將無法避免。

供給方面，相較其他產品別，繪圖用記憶體的單顆晶片生產成本最高，因此在歷經過去幾季DRAM價格快速下滑之後，繪圖用記憶體出現虧損較其他產品來的快。因此，三大DRAM原廠紛紛將產能轉向其他獲利能力較好的類別。

截至目前，繪圖用記憶體占DRAM總產出的比重低於6%，在供給有限又面臨需求增溫的情況下，報價止跌回穩。由於原廠的產能調整無法快速反應，TrendForce預期價格將會在2020年強勁反彈，而且可能成為漲幅最大的DRAM產品類別。

三大原廠在繪圖用記憶體領域的競爭態勢，三星處於領先地位，不僅市占最高，在GDDR6的設計與產品驗證的進度也最快。SK海力士與美光半導體的市占大約在伯仲之間，但在最新一代GDDR6產品的開發上，美光即將進入量產階段，快過SK海力士，因此在明年有望拉開與SK海力士的差距。

TrendForce預估，在明年下半年遊戲機新機種將搭載高容量GDDR6及價格反彈的刺激下，原廠會逐漸將產能轉回生產繪圖用記憶體，使得明年位元產出年成長量有機會突破15%，增幅位居第二，僅次於伺服器記憶體。