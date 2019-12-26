蝦皮購物揭曉2019四大服務優化成果 直播成吸客新武器

蝦皮購物今年以來，陸續推出蝦皮直播、異業優惠券、蝦皮動態等，並攜手更攜手保二總隊刑事警察大隊成立專案小組，打擊仿冒品，今（26）日公布2019年度創新服務四大成果。其中，直播威力強大，蝦皮表示，蝦皮直播儼然已成為蝦皮今年吸客的新武器；9月上線的蝦皮動態亦廣受好評，不到三個月突破12萬則貼文，平均每日用戶瀏覽量破150萬人次。

蝦皮今年致力打造娛樂電商，畫出「娛樂」x「互動」x「導購」金三角，今年3月蝦皮直播上線，並陸續推出「蝦皮福利社」、「蝦皮大來賓」、「蝦皮占星室」及「賣家直播」等節目，並持續結合網紅、藝人推出各種娛樂企劃，期許藉由購物結合直播創造亮眼表現，日前甫落幕的雙12購物節，蝦皮也特別針對直播著墨。

據蝦皮統計，加入直播的品牌賣家，可達成每小時平均訂單成長四倍的佳績，蝦皮直播觀看人數持續提升中。蝦皮品牌行銷部長廖君凰也指出，之前直播多透過蝦皮自己操作，從雙11購物節開始，也有很多如楊丞琳等藝人，為宣傳專輯或活動到直播曝光，代表蝦皮在娛樂界可能已經有知名度，因此將蝦皮直播做為一個曝光的渠道。

此外，蝦皮也在9月上線蝦皮動態，藉由「社群式」的買賣家互動空間，對賣家而言，透過發布貼文與消費者互動，直接傳遞商品活動、優惠訊息，提升消費黏著度，平均日瀏覽量突破150萬人次。

展望明年，蝦皮將持續強化娛樂購物體驗，廖君凰表示，蝦皮購物除了持續優化平台、推出各式優惠，更致力打造安心的購物環境，未來將提供更多元、創新的服務，讓消費者能更盡興、放心的購物。