訊連攜手慧誠智醫 打造具臉部辨識功能的AIoT智慧藥櫃
AI臉部辨識廠訊連（5203）今（26）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲慧誠智醫採用，整合於「智慧藥櫃」產品。
訊連表示，慧誠智醫將透過FaceMe，建立AIoT整合照護服務平台，智慧藥櫃已實際導入到醫院場域，未來除了繼續深耕台灣醫療院所，也將市場擴展到中國大陸和東南亞等地，雙方攜手一同前進智慧醫療產業。
「數位轉型是產業趨勢，對於醫療產業也不例外。AI人工智慧技術的快速發展，可為醫療領域的數位轉型帶來全新型態應用。」訊連執行長黃肇雄表示，訊連FaceMe AI可應用於多種AIoT場景。
以慧誠智醫的智慧藥櫃為例，可透過FaceMe臉部辨識，控管取用管制藥物的人員，提高醫院管理的效能和醫療準確度，協助醫療產業邁向數位轉型之路。
慧誠智醫創辦人余金樹也說，透過導入FaceMe AI，智慧藥櫃得以將AI和IoT技術落實到臨床照顧，大幅提升處方用藥的安全管理層級，與訊連合作將AI臉部辨識技術導入產品應用，建構AIoT整合照護服務平台，藉此搶得智慧醫療市場先機。
訊連指出，現行用藥大多以人力把關，以鑰匙及密碼配對才能合作開啟藥櫃，新一代智慧藥櫃可透過FaceMe管理取藥人員，確保符合資格之藥師或護理人員才能開啟，藥櫃管理系統也與醫院排班系統串接且同步更新，確保操作藥櫃的醫護人員與排班表吻合，且用藥符合該區病人需求方能進行取藥，提升藥品管理的安全性，縮短給藥時間，進而提升照護品質及滿意度。
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