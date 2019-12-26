訊連攜手慧誠智醫 打造具臉部辨識功能的AIoT智慧藥櫃

AI臉部辨識廠訊連（5203）今（26）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲慧誠智醫採用，整合於「智慧藥櫃」產品。

訊連表示，慧誠智醫將透過FaceMe，建立AIoT整合照護服務平台，智慧藥櫃已實際導入到醫院場域，未來除了繼續深耕台灣醫療院所，也將市場擴展到中國大陸和東南亞等地，雙方攜手一同前進智慧醫療產業。

「數位轉型是產業趨勢，對於醫療產業也不例外。AI人工智慧技術的快速發展，可為醫療領域的數位轉型帶來全新型態應用。」訊連執行長黃肇雄表示，訊連FaceMe AI可應用於多種AIoT場景。

以慧誠智醫的智慧藥櫃為例，可透過FaceMe臉部辨識，控管取用管制藥物的人員，提高醫院管理的效能和醫療準確度，協助醫療產業邁向數位轉型之路。

慧誠智醫創辦人余金樹也說，透過導入FaceMe AI，智慧藥櫃得以將AI和IoT技術落實到臨床照顧，大幅提升處方用藥的安全管理層級，與訊連合作將AI臉部辨識技術導入產品應用，建構AIoT整合照護服務平台，藉此搶得智慧醫療市場先機。