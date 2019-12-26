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傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26經濟日報 記者何佩儒／台北報導

5G競標如火如荼，電信業者為了明年5G商轉，更積極徵才。中華電信董事長謝繼茂表示，預估未來三年累計退休人數將達4,000多人，隨著資深同仁退休，要補充屆退與5G服務等重點業務人力，將招募3,000位新血加入。

中華電信盤點人力需求，包含遞補固網寬頻與行動上網等核心業務及企客業務的屆退人力約1,400位，同時強化重點業務MOD+OTT、AI、IDC與雲端、IoT、ICT、AR／VR、大數據、企業M化等新興業務人力約1,600位。

人力資源副總經理周博儀表示，未來透過5G技術將帶動各式各樣新興寬頻電信服務及創新垂直應用急速發展，面對5G時代的新挑戰，明年預計招募逾千人，包括App開發、前後端開發工程師、數位串流、資安領域等專業人才。

台灣大指出，現在擴大資料科學、軟體設計及行銷企劃等三大領域人才布局，招募重點在AI、大數據及物聯網等新創人才，招募人數不設限。台灣大徵才方式包括國外攬才、積極評估併購或投資新創、與AppWorks School合作培訓人才。

行動寬頻業務5G首波數量競價作業昨（25）日進行第12天的競價，總標金已達654.79億元，其中3.5GHz頻段標金達641.4億元，早已超乎各界預期，但目前仍無「煞車」跡象。

5G中華電信

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