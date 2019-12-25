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5G時代來臨 勤業眾信：帶動五大產業

2019-12-25 19:44經濟日報 記者程士華／即時報導

近期5G部署成為全球熱議的話題，也帶動了整個科技產業鏈的投資與關注，勤業眾信聯合會計師事務今（25）日發布《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，報告預估，5G將從明年開始，帶動企業專網、晶片、專業機器人智慧型手機、遊戲影音等五大產業成長。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責會計師陳明煇指出，從今年的預測報告中可明顯發現，個別科技將不再彼此孤立，5G、AI、IoT等技術較以往更加相互串聯且互相依賴，並運用於智慧製造、智慧醫療等跨產業的應用中，進而提升科技在產業中的影響和價值。而這些新一代的整合科技應用，將為企業實現更高的生產力與企業價值，同時，亦創造了前所未有的新機會。

陳明煇表示，第一個關鍵趨勢是企業5G專網，由於5G網路具有「大頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）與大連結（mMTC）」三大特性，企業建置5G專網將成為趨勢，其中又以製造工業、物流中心與港口為主要應用場域，預估2020年底，全球將有超過100家大型企業開始測試專屬的5G部署，並大量投資相關人力及設備。

報告提到第二項關鍵趨勢，在於「邊緣AI晶片」的時代即將到來，新一代晶片成長速度將是整體晶片市場的兩倍，現階段這些晶片多使用於高端手機中，因為體積小、不易耗電等因素，邊緣AI晶片也適用於整合機器人與感測器等非消費者端的裝置中，又因為速度與資料安全的優勢，從長程看來，此類晶片最重要的影響在於企業端應用，有助企業物聯網應用提升至新層次。

報告認為，第三個關鍵趨勢在於專業服務機器人，隨著5G及AI晶片的發展，許多機器人發展上的限制得以解決，2020年企業使用機器人的銷售數量，預估將增加至100萬台，其中又以專業服務機器人為大宗，將產生160億美元的營收，較2019年增加30%。

報告認為，第四個關鍵趨勢是智慧型手機再創高峰，增值商品將邁向兆元美金商機，搭配新科技技術，智慧型手機將更加智慧化，預計2020年將帶動4,590億美元的市場收入；而智慧型手機總銷售額預計達到4,840億美元；整體智慧型手機生態系營收將突破9,000億美元，尤其在手機廣告、APP和硬體裝置等營收表現，將在10年內成長5%至10%。

報告認為，影片、遊戲等線上串流需求，也將因應5G興起而成長，2020年達到全球140億美元規模，較今年成長25%。

勤業眾信預測，2020年的全球有聲書市場將成長25%，達到50億美元；而全球Podcast市場將成長30%，並首次超過10億美元大關。美國市場正以每年20%到25%的速度持續成長，將成為有聲書大國，中國位居第二。

智慧型手機5G機器人

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