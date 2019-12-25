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亞太電偕富鴻網攻智慧製造 無人搬運車最高省七成人力

2019-12-25 17:50經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

美中貿易戰方興未艾，牽動全球供應鏈重組，加上AI人工智慧、5G通訊等新科技推波助瀾下，製造業轉型智慧化勢在必行。鴻海科技集團、亞太電(3682)旗下子公司富鴻網提出無人搬運車智慧製造解決方案，打造人機協同的智慧自動化物流及產線，不僅提高營運效率，且大幅減少搬運時間，最高節省七成人力，協助企業加速轉型，進而推動產業升級。

台灣是全球電子科技業重鎮，製造業位處基礎核心，導入自動化早已行之有年，隨著產業發展，近年來製造業逐步邁向智慧化，導入AI人工智慧、機器學習、大數據等新科技應用，打造出降低人力成本、同時提升生產效率的現代化工廠，逐步邁向智慧製造的工業4.0時代。

根據市調機構預估，2022年全球智慧製造的市場規模上看3,700億美元。看準龐大商機，不少企業躍躍欲試，但想要從傳統產業無縫接軌至智慧製造，工業互聯網是必要手段，從人、物到服務的跨部門，以及跨產業鏈的相互連結，融合AI人工智慧、大數據分析、即時感測、雲端、設備連網、人機協作等應用場景或智慧工廠，塑造出各式各樣的智慧製造現場。

對於企業來說，工業4.0已經是不容忽視，也無法避免的競爭力議題，但每一個製造現場的情境都不一樣，有些則從材料、技術突圍，有些選擇從供應鏈著手，而有些則是在生產線上結合傳感器並整合MES（Manufacturing Execution System，製造執行系統），達到機聯網的狀態，開創混合生產的模式與效益。

亞太電攜富鴻網力攻智慧製造商機，提出P2P搬運解決方AGV(Automation Guider Vehicle，無人搬運車)，導入廠務中的供應鏈環節，搭配高度彈性的軟體向下整合控制，並能同時將機器人系統與MES系統靈活對接，幫助企業打造人機協同的智慧自動化物流及產線，實現工廠原材料庫、產線、半成品庫、成品庫物料無人配送，減少配料人員以及搬運時間，達成生產自動化，更具體降低企業營運成本。

AGV無人搬運車具備自動化、靈活性和安全性三大獨特優勢，內建感應感測器，可自動沿著指定路徑行走搬運重物，有效縮短貨品整理時間，最高提升3倍揀貨效率，節省最高七成人力。

亞太電偕富鴻網攻智慧製造，無人搬運車節省人力。 圖／亞太電提供
亞太電偕富鴻網攻智慧製造，無人搬運車節省人力。 圖／亞太電提供
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