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myBook發表年度閱讀榜單 星宇張國煒專訪居首

2019-12-25 17:36經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台灣大(3045)旗下行動閱讀服務第一品牌myBook今(25)日公布「2019年度雜誌議題關注榜」，以「草根富二代」形象深植人心的星宇航空董事長張國煒專訪，11月才出刊就成為今年myBook雜誌議題下載量冠軍，亞軍是今年爆紅的外送平台經濟成因剖析。

此外，今年受中美貿易戰火影響，政經局勢瞬息萬變，美中貿易戰分析、攸關股市波動的上市櫃企業主雜誌專訪或側寫，都登上myBook年度雜誌議題前十強。

myBook首次公布「2019年度電子書銷售排行榜」，包括網路IP文學、廚房健康食譜、經典理財觀念等關鍵字都在列；《我們不能是朋友》偶像劇不僅創造網友追劇潮，同步帶動原著小說在myBook熱銷兩個月，成為myBook年度電子書銷售冠軍。

健康飲食當道，包括氣炸鍋食譜和減醣料理，都格外受到女性讀者的歡迎。此外，顛覆傳統婆媳關係《媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢拋下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現》也闖進前十強，突顯社會新價值觀下的女性自我意識抬頭。

「myBook電子書專館」自2018年進駐momo書店以來，銷售穩定成長，創造營收年成長近9成的成績；myBook今年中推出便利讀者單篇閱讀的「文章」區，不須下載整本雜誌，在線上即可進行單篇文章隨選隨讀，不僅帶動造訪人數大增，累積閱讀次數已達18萬次，更有不少用戶被精采文章勾起興趣進而購買單書，帶動電子書銷售成長15%。

myBook調查發現，現代人對於閱讀整本書籍、雜誌頻次降低，但對於以文章、影音、有聲書可於通勤等碎片化時間快速閱讀的形式，反而更受歡迎。看準「快速閱讀」成趨勢，myBook宣布，即日起與全台訂閱量最多的影音說書平台「大大讀書」合作，獨家推出「大大讀書影音說書」月租服務。

同時台灣大推出的Google Nest Mini中文化智慧音箱，提供用戶免費試聽大大讀書暢銷書如《原子習慣》等10篇說書內容，預計明年第2季後也能在智慧音箱購買「大大讀書」月租服務，希望藉由數位聽書吸取知識，能夠擴大國民閱讀的廣度。

閱讀電子書智慧音箱

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