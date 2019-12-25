Sony Store台北遠百信義直營店 試營運登場

Sony Taiwan於全台最具購買力的百貨商圈區域再次插旗，最新直營店進駐遠東百貨信義店，即日起試營運並將提供打卡好禮、豐富獨家優惠活動，同時特別針對 BRAVIA OLED電視、α 數位相機，及玩家最喜愛的PS4 PRO等人氣影音娛樂產品推出超值優惠及贈品，邀請消費者一同歡慶樂購。

Sony Store 台北遠百信義直營店超過百坪、簡約大器的空間規劃，將成為全台最大直營店點，結合專業的服務提供消費者優質體驗。店內陳設最完整的Sony影音產品陣容：由最新BRAVIA 8K 液晶電視及OLED電視領軍，傳遞極致視聽體驗。

加上全台首見最齊備的 α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)，以精心設計的360度生動造景，搭配可無線試拍的體驗，提供無拘束且符合需求的拍攝環境；而寬敞獨立的個人影音產品音樂試聽區，將帶領樂迷品鑑歷久彌新的聆聽感動。

Sony表示，台北遠百信義店更首度打造專屬索粉的全新 studio 空間，將規劃精采豐富的講座及活動，讓消費者在獨特的空間中品味 Sony美學，並藉由各式互動體驗與服務，感受 Sony 致力實現的質感生活。

寬敞氣派的 Sony Store 遠百信義直營店擁有獨樹一格的空間規劃設計，針對各類別產品打造專屬體驗區域，包括BRAVIA 全系列電視展示牆：在優雅簡約的環境中，將獨家展示BRAVIA全系列最新機種，而為了更貼近居家收視體驗，將放送直播運動賽事及熱門影集，邀請消費者直擊層次細膩的OLED電視以及展現極致畫質的液晶電視系列，透過情境式體驗讓消費者宛如置身於家中、完整感受產品魅力。

α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)：除了將陳列數位相機全產品之外，完整鏡頭群更將首次自玻璃展示櫃中出走開放體驗，並特別採用無線陳列設計，提供消費者更自由的試拍手感；此外結合斥資百萬、以永生花木與仿生動物打造的試拍造景區，將呈現令人驚艷的生動視覺效果，讓攝影迷能透過鏡頭感受Sony α 機身與鏡頭所呈現的細膩細節及追焦表現。