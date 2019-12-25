親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

Sony Store台北遠百信義直營店 試營運登場

2019-12-25 17:21經濟日報 記者張義宮／即時報導

Sony Taiwan於全台最具購買力的百貨商圈區域再次插旗，最新直營店進駐遠東百貨信義店，即日起試營運並將提供打卡好禮、豐富獨家優惠活動，同時特別針對 BRAVIA OLED電視、α 數位相機，及玩家最喜愛的PS4 PRO等人氣影音娛樂產品推出超值優惠及贈品，邀請消費者一同歡慶樂購。

Sony Store 台北遠百信義直營店超過百坪、簡約大器的空間規劃，將成為全台最大直營店點，結合專業的服務提供消費者優質體驗。店內陳設最完整的Sony影音產品陣容：由最新BRAVIA 8K 液晶電視及OLED電視領軍，傳遞極致視聽體驗。

加上全台首見最齊備的 α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)，以精心設計的360度生動造景，搭配可無線試拍的體驗，提供無拘束且符合需求的拍攝環境；而寬敞獨立的個人影音產品音樂試聽區，將帶領樂迷品鑑歷久彌新的聆聽感動。

Sony表示，台北遠百信義店更首度打造專屬索粉的全新 studio 空間，將規劃精采豐富的講座及活動，讓消費者在獨特的空間中品味 Sony美學，並藉由各式互動體驗與服務，感受 Sony 致力實現的質感生活。

寬敞氣派的 Sony Store 遠百信義直營店擁有獨樹一格的空間規劃設計，針對各類別產品打造專屬體驗區域，包括BRAVIA 全系列電視展示牆：在優雅簡約的環境中，將獨家展示BRAVIA全系列最新機種，而為了更貼近居家收視體驗，將放送直播運動賽事及熱門影集，邀請消費者直擊層次細膩的OLED電視以及展現極致畫質的液晶電視系列，透過情境式體驗讓消費者宛如置身於家中、完整感受產品魅力。

α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)：除了將陳列數位相機全產品之外，完整鏡頭群更將首次自玻璃展示櫃中出走開放體驗，並特別採用無線陳列設計，提供消費者更自由的試拍手感；此外結合斥資百萬、以永生花木與仿生動物打造的試拍造景區，將呈現令人驚艷的生動視覺效果，讓攝影迷能透過鏡頭感受Sony α 機身與鏡頭所呈現的細膩細節及追焦表現。

獨立音響耳機產品試聽區：喜愛音樂的索粉們更不能錯過造訪Sony Store 台北遠百信義直營店的機會，除了規劃情境體驗區域完整展示了人氣降噪耳機與重低音喇叭產品，更特別開闢了寬敞靜謐的獨立空間，讓樂迷能坐下來細細品鑑Sony高階音響及耳機產品的聲音魅力，也將成為彼此交流的最佳互動場域。

Sony Store 台北遠東信義店展出層次細膩的OLED電視及展現極致畫質的液...
Sony Store 台北遠東信義店展出層次細膩的OLED電視及展現極致畫質的液晶電視系列，透過情境式體驗讓消費者宛如置身於家中、完整感受產品魅力。 圖／Sony提供
分享

Sony電視鏡頭

延伸閱讀

ELLESHOP 首間快閃店插旗遠百信義A1...

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買...

這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家...

全台首家GODIVA Café插旗遠百信義A...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

亞太電偕富鴻網攻智慧製造 無人搬運車最高省七成人力

2019-12-25 17:50

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

群創耶誕送暖三年送逾4,000份禮 助偏鄉兒童圓耶誕夢

2019-12-25 15:16

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 14:40

安馳衝AI、5G、AIoT明年看好

2019-12-25 14:39

前進CES 訊連FaceMe AI秀商機

2019-12-25 14:39

AirPods明年銷售看旺 供應鏈營運樂

2019-12-25 14:39

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13

機器人大軍進駐新東陽國道服務區 新奇科技造型好吸睛

2019-12-25 12:00

訊連登CES 2020 將秀FaceMe AI臉部辨識多場景應用

2019-12-25 11:25

5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

2019-12-25 10:25

5G標金一路飆 衝破600億

2019-12-25 05:54

5G成本墊高…誰來埋單

2019-12-25 05:54

董座送耶誕禮！鴻海員工分紅 每人平均183萬

2019-12-25 01:07

鴻海基層大小事 劉揚偉很上心

2019-12-25 01:05

Sony高階晶片 釋單台積

2019-12-25 01:01

台積分紅 每人平均110萬

2019-12-24 23:34

第二枚科技專業獎章 頒給台灣第一間AI學校校長

2019-12-24 20:41

眼睛不躲在眼鏡後 智能正姿筆導正孩童用眼習慣

2019-12-24 16:33

5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元

2019-12-24 16:13

威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功

2019-12-24 14:54

彩票機重啟拉貨 伍豐明年營收可望雙位增長

2019-12-24 14:41

11月北美半導體設備出貨達21.2億美元 創下雙成長

2019-12-24 14:41

環球晶接單旺 看好營收季季增

2019-12-24 14:41

全球伺服器出貨2020年可望轉為正成長

2019-12-24 14:41

蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單

2019-12-24 14:39

中科扶植16家新創團隊 搶攻AI市場

2019-12-24 13:04

扶植16新創公司搶攻AI市場 許茂新：還要擴大至40家

2019-12-24 12:37

外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚

2019-12-24 12:22

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

2019-12-24 19:43

兩度限改中火仍燒生煤 盧秀燕廢止中火2張操作許可證

2019-12-25 09:52

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13

董座送耶誕禮！鴻海員工分紅 每人平均183萬

2019-12-25 01:07

死亡保障門檻出爐 儲蓄險保費漲定了

2019-12-24 23:46

台電：中市府違法廢照 不排除提出損害賠償訴訟還公道

2019-12-25 10:25

金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

2019-12-24 18:54

中火撤照？三度裁罰？盧秀燕明有中火重大宣示

2019-12-24 22:48

5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

2019-12-25 10:25

和泰車年終+紅利 衝12個月

2019-12-25 01:06

史無前例！中火今年被罰1億402萬8000元

2019-12-25 11:02

台積分紅 每人平均110萬

2019-12-24 23:34

【即時短評】台中市府對中火開鋤玩真的？

2019-12-25 11:12

台企銀 將增設實體分行

2019-12-25 00:44

Sony高階晶片 釋單台積

2019-12-25 01:01

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

金控藏鏡人 明年全都露

2019-12-25 06:09

5G標金一路飆 衝破600億

2019-12-25 05:54

中市府廢兩部機組許可證 台電：立刻降載停止運轉

2019-12-25 11:19

勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣

2019-12-24 19:53

喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破

2019-12-25 12:16

勞動基金前十月大賺3,839億 明年續加碼台股

2019-12-24 23:24

觀察站／台灣被排除RCEP 加深邊緣化危機

2019-12-25 00:46

死亡保障提高 三類保單漲幅有限

2019-12-24 23:19

鴻海基層大小事 劉揚偉很上心

2019-12-25 01:05

四亮點 遠百信義A13智慧登場

2019-12-24 23:33

存款餘額 寫三個新高

2019-12-25 00:45

盧秀燕廢止中火許可證 林明溱：中部7縣市當盧後盾

2019-12-25 12:49

聯發科第2顆5G系統單晶片 命名「天璣800」

2019-12-25 12:48

營所稅報繳 留意二大變革

2019-12-25 00:08

5G成本墊高…誰來埋單

2019-12-25 05:54

廢止中火許可證助選情？中市：1月就開始稽查共違規7次

2019-12-25 10:34

他掌台彩第二年 就讓逆風變順風

2019-12-24 22:00

行政院：發電與否不能被拿來當成政治籌碼

2019-12-25 11:20

我攻新南向 主打智慧機械

2019-12-25 01:02

中市府廢止中火兩機組執照 台電：將提行政救濟

2019-12-25 12:23

郭台銘平安夜發文許願 台灣最好的禮物是這個

2019-12-24 23:04

鼎泰豐進駐A13 500公尺三間店

2019-12-24 23:33

劉憶如看經濟…兩大挑戰

2019-12-25 00:44

盧秀燕廢止中火2機組許可證 環保團體表達支持

2019-12-25 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top