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群創助偏鄉兒童圓夢 持續送暖三年逾4,000份禮物

2019-12-25 17:15經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

群創光電投入在地關懷活動，迄今連續三年舉辦「送愛到偏鄉」活動，2017年至今「聖誕禮物募集」共送出超過4,000份禮物，並舉辦「愛的守護．暖心早餐」募款，愛心送暖苗栗、台南在地弱勢學童。

群創人力資源總處長彭峻豪表示，每逢聖誕佳節家長們會精心為小孩們準備耶誕禮物，但對於偏鄉弱勢學童而言，獲得一份禮物總是難以實現的願望。

群創光電由企業本身發起對於社會公益的關注，繼2017年起將送愛到偏鄉擴大為全員志工的概念，實現「在地關懷行動」，今年募集1,300份禮物，提供予苗栗、台南共74間小學，送暖予弱勢學童。未來群創持續結合公司與全體同仁的力量，深耕在地公益關懷，發揮企業影響力，成為社會正面與向上的能量。

苗栗、台南偏鄉小學其中弱勢學生家庭中，家長們已為艱辛的生活忙碌，一般孩童能擁有禮物的聖誕節，對於這群偏鄉學童來說是奢侈的。自2008年起，群創群愛公益社攜手世界和平會，募集由員工準備的聖誕禮物贈予在地弱勢學童。2017年起動員群創光電、群創教育基金會、群愛公益社全員參與，透過世界和平會，2017至2019年已送出超過4,000份聖誕禮物，送予苗栗與台南偏鄉小學。

今年群創並於12月14日在南庄田美國小及12月25日在台南二溪國小為學童舉辦溫馨聖誕派對，由竹南、台南員工及群愛公益社志工南北愛心連線參與，與百名偏鄉兒童共渡歡樂聖誕，除派發禮物，也有耶誕水杯袋DIY活動，將點滴歡樂回憶化作日常用品，陪伴學童渡過即將來臨的新學年，讓學童感受世界的美好與溫暖，享受溫暖聖誕佳節與新年。

群創近期推行「群創新生活運動」，引領員工從「健康生活」照顧小我做起，致力為員工營造健康安全、平等友善的職場環境，並延伸至「工作快活」，協助同仁提升自我與公司發展，進一步透過公益參與，實現在地關懷傳遞群創同仁帶來的溫暖，邁向「心靈樂活」的共好社會。

群創光電送愛心到苗栗南庄田美國小。群創／提供
群創光電送愛心到苗栗南庄田美國小。群創／提供
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群創光電送愛心到台南二溪國小。群創／提供
群創光電送愛心到台南二溪國小。群創／提供
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群創偏鄉

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