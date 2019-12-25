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和泰汽車、Garmin擬合資新設公司 公平會通過

2019-12-25 16:37經濟日報 記者翁至威／即時報導

公平會今（25）日委員會議通過和泰汽車、荷蘭Garmin、車美仕公司擬設立合資事業結合案，由於結合後市場仍處於相當競爭狀態，難認定有顯著限制競爭疑慮，因此決議不禁止其結合。

公平會表示，參與結合事業擬設立合資事業，分別持有合資事業股份，並約定依各參與結合事業持股比例，分配合資事業所獲利潤並分攤風險損失，符合公平交易法規定結合型態。

此外和泰汽車市場占有率達四分之一，也符合公平交易法規定，且無除外適用情形，因此依法提出結合申報。

公平會副主委彭紹瑾指出，荷蘭Garmin主要透過子公司台灣國際航電股份有限公司產製內嵌式車載多媒體系統（車機）並銷售給車美仕，再由車美仕供應和泰公司；未來成立合資公司後，台灣航電產製的車機將銷售給合資公司，再由合資公司銷售給車美仕或其他品牌。

彭紹瑾表示，由於和泰、Toyota都是車美仕股東，和泰、Toyota「氣氛」較濃厚，未來新合資公司將取代現在的車美仕地位，有助於Garmin旗下車機銷售給其他品牌，拓展商機。

由於此案涉及「車機產銷」及「小型客車」市場，公平會表示，車機規格是由汽車製造商或代理商按車型個別決定，車機供應商僅得依自身技術程度按汽車製造商或代理商所開需求規格製造，對車機規格內容無從決定，且依參與結合事業交易現況，其等藉本結合對市場進行封鎖的可能及誘因尚低，結合後市場仍處於相當競爭狀態，因此尚難認有顯著限制競爭之疑慮。

公平會最後表示，對於結合案件准駁，是著眼其是否對整體經濟利益大於限制競爭之不利益。經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見，並綜合研判前揭考量，依公平交易法規定不禁止其結合。

此案結合前後組織圖。圖／公平會提供
此案結合前後組織圖。圖／公平會提供
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公平會Garmin荷蘭

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