經濟解析／聯發科、高通5G爭霸 這兩大族群最受惠

聯發科（2454）搶先發表首款5G旗艦級系統單晶片「天璣1000」，且銷售開出好價格，第2顆5G SoC「天璣800」預計明年第2季上市，同時更嗆聲採用外掛式解決方案的高通Snapdragon 865，強調「SoC一定比較好」，另外，mmWave(毫米波) 晶片將在明年下半年量產，一連串的規劃，展現聯發科在5G上的強烈企圖；台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，聯發科拉近與高通間的技術差距，表現優於預期，隨著兩強爭霸戰開打，晶圓代工及封測兩大族群將是最大的受惠者。

聯發科今（25）日宣布，第2顆5G SoC命名為「天璣800」，同樣採用台積電7奈米製程生產，由於客戶搭載這款晶片的產品預計明年第2季上市，「天璣800」的上市時程將會比市場預期的時間更早；聯發科「天璣1000」主要鎖定高階市場，「天璣800」則是瞄準中低階市場；高通所發表的旗艦產品Snapdragon 865，採用外掛式解決方案，同時支援6GHz以下頻段和毫米波，至於Snapdragon 765及Snapdragon 765G則是採用SoC。

聯發科在發展5G上，先從Sub-6(6GHz以下)切入，至於mmWave(毫米波)的產品也在開發中，預計明年下半年量產；除了在智慧手機上的布局之外，聯發科與英特爾攜手合作，也將跨足非智慧手機的5G應用領域，代表與高通的競爭延伸，將從智慧手機打到筆電市場。

劉佩真表示，聯發科在5G布局上相當積極，首款5G單晶片預計明年第1季大量生產，且獲得中國手機廠訂單；明年第2季的第二顆5G SoC也將量產上市，另外，明年第4季可望有4款性能加強版本的新晶片推出，主要採用台積電6奈米製程，且有機會支援毫米波；她指出，中國5G商轉是以Sub6GHz頻段為主，聯發科首款5G單晶片主要是鎖定中國大陸市場，支援Sub6GHz頻段，但是，聯發科不會只固守中國市場，也會拓展其他市場，所以明年底可望有支援毫米波的晶片上市。

劉佩真分析，聯發科布局5G，除本身5G單晶片具有高性價比優勢外，美中貿易戰火延燒下，促成中國去美國化的趨勢發展，另外，還有台積電的支援，都讓聯發科在5G的進展上，大幅縮短與高通間技術的差距，從4G的落後3~4年，5G世代則是大幅縮短與高通間產品布局的差距，在聯發科加速下，由原本市場預期約落後1年，已縮短至半年至一年。

大環境對聯發科在5G布局上有利，但法人也提醒，未來包括產品研發的投入、技術、市場經營等仍將牽動市占率的分配；劉佩真表示，聯發科進展快，同時也帶旺台灣晶圓代工及封測兩大族群，成為兩強5G爭霸下的受惠者，法人強調，晶圓代工龍頭台積電，將是最大的嬴家，另外，日月光投控、京元電也將受惠。