訊連將於CES展AI臉部辨識及智慧安控等多種AIoT應用

全球頂尖AI臉部辨識領導廠商訊連科技將於CES 2020中，展出旗下FaceMe AI臉部辨識引擎及最新應用，包含智慧安控、智慧零售、智慧居家、智慧辦公室等多種IoT/AIoT應用場景。

FaceMe 為全球頂尖之AI臉部辨識引擎，可提供硬體製造商及系統整合商在各式智慧應用中導入臉部辨識技術。FaceMe具備高彈性、高辨識度和高效能，可應用在各種IoT/AIoT裝置及場景，如智慧安控、智慧門禁、智慧零售、智慧家庭等。FaceMe自發表至今，已與全球數百家客戶合作，取得眾多成功案例。於CES 2020中，訊連科技將展出FaceMe臉部辨識之最新功能，以及與研華科技、宏碁雲端等合作夥伴打造的AIoT解決方案。

「人臉辨識與邊緣運算已為當今AI之最主要應用之一，訊連科技開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，其高精準度與彈性效能，可協助客戶打造多樣化的臉部辨識解決方案。」訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示：「訊連科技將於CES 2020展會上，為來賓展示FaceMe最頂尖的臉部辨識科技，並攜手合作夥伴，展出實際應用。」

FaceMe可精準的偵測及辨識人臉，正確辨識率高達99.82%，於全球知名NIST臉部辨識技術基準測試中，準確度名列全球頂尖開發團隊之列。於智慧安控、門禁、智慧家庭等場景，可辨識出現於IP Cam攝影機、門禁系統及智慧門鈴之人臉，進行門禁管制或黑名單警示。

此外，FaceMe可分析年齡、性別、情緒等臉部特徵，於智慧零售場景，可協助開發商建置人流分析、VIP及黑名單管理、分眾化電子看板廣告、Kiosk智慧資訊站及智慧機器人等多種解決方案。

FaceMe可支援Windows、Linux、Android與iOS等跨平台系統，並針對多種硬體系統優化，包含Intel Movidius、OpenVINO、nVidia Jetson等硬體及平台，可靈活整合至安控系統、零售商店攝影機、智慧門鈴、警用攝影機、及服務機器人等不同硬體裝置中，實現不同產業的AIoT應用需求。