親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

評／掩蓋事實？ 蔡政府亮麗數字下的台灣「薪情」

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

大立光因應政府政策，十年來首度匯回境外資金。 報系資料照
大立光因應政府政策，十年來首度匯回境外資金。 報系資料照
分享

股王大立光（3008）今（25）日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會通過盈餘分配合計3.65億元 (合計台幣逾110億元）。

據了解，這是大立光十年來首度匯回境外資金，主要因應政府政策，匯回資金將用於投資興建土地廠房及設備等。大立光今天股價收4,900元，上漲30元。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，大立光執行長林恩平日前表示，由於產能持續滿載，2017年第4季投產的新廠，到今年底「空間就用完了」，目前手上有三塊土地，以及一座現地利用的廠，現地利用的廠房空間也用得差不多了，如果這三塊土地要興建新廠完成加入營運，可能要等到四年後、2023年。

大立光手機鏡頭

延伸閱讀

鏡頭產業蓬勃發展 大立光重返5000元大關

玉晶光搶單 鏡頭雙雄戰況加劇

G.P.S概念股／中磊、啟碁 迎接商機

大立光營收創新高 今年每股拚賺200元

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

群創耶誕送暖三年送逾4,000份禮 助偏鄉兒童圓耶誕夢

2019-12-25 15:16

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 14:40

安馳衝AI、5G、AIoT明年看好

2019-12-25 14:39

前進CES 訊連FaceMe AI秀商機

2019-12-25 14:39

AirPods明年銷售看旺 供應鏈營運樂

2019-12-25 14:39

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13

機器人大軍進駐新東陽國道服務區 新奇科技造型好吸睛

2019-12-25 12:00

訊連登CES 2020 將秀FaceMe AI臉部辨識多場景應用

2019-12-25 11:25

5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

2019-12-25 10:25

5G標金一路飆 衝破600億

2019-12-25 05:54

5G成本墊高…誰來埋單

2019-12-25 05:54

董座送耶誕禮！鴻海員工分紅 每人平均183萬

2019-12-25 01:07

鴻海基層大小事 劉揚偉很上心

2019-12-25 01:05

Sony高階晶片 釋單台積

2019-12-25 01:01

台積分紅 每人平均110萬

2019-12-24 23:34

第二枚科技專業獎章 頒給台灣第一間AI學校校長

2019-12-24 20:41

眼睛不躲在眼鏡後 智能正姿筆導正孩童用眼習慣

2019-12-24 16:33

5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元

2019-12-24 16:13

威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功

2019-12-24 14:54

彩票機重啟拉貨 伍豐明年營收可望雙位增長

2019-12-24 14:41

11月北美半導體設備出貨達21.2億美元 創下雙成長

2019-12-24 14:41

環球晶接單旺 看好營收季季增

2019-12-24 14:41

全球伺服器出貨2020年可望轉為正成長

2019-12-24 14:41

蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單

2019-12-24 14:39

中科扶植16家新創團隊 搶攻AI市場

2019-12-24 13:04

扶植16新創公司搶攻AI市場 許茂新：還要擴大至40家

2019-12-24 12:37

外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚

2019-12-24 12:22

伺服器今年衰退 2020年全球出貨將恢復正成長

2019-12-24 10:51

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

2019-12-24 19:43

兩度限改中火仍燒生煤 盧秀燕廢止中火2張操作許可證

2019-12-25 09:52

董座送耶誕禮！鴻海員工分紅 每人平均183萬

2019-12-25 01:07

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13

死亡保障門檻出爐 儲蓄險保費漲定了

2019-12-24 23:46

台電：中市府違法廢照 不排除提出損害賠償訴訟還公道

2019-12-25 10:25

金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路

2019-12-24 18:54

中火撤照？三度裁罰？盧秀燕明有中火重大宣示

2019-12-24 22:48

5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕

2019-12-25 10:25

儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路

2019-12-24 17:03

史無前例！中火今年被罰1億402萬8000元

2019-12-25 11:02

台積分紅 每人平均110萬

2019-12-24 23:34

和泰車年終+紅利 衝12個月

2019-12-25 01:06

樂透上億得主的理財方法...都愛買儲蓄險

2019-12-24 17:14

【即時短評】台中市府對中火開鋤玩真的？

2019-12-25 11:12

台企銀 將增設實體分行

2019-12-25 00:44

Sony高階晶片 釋單台積

2019-12-25 01:01

金控藏鏡人 明年全都露

2019-12-25 06:09

5G標金一路飆 衝破600億

2019-12-25 05:54

中市府廢兩部機組許可證 台電：立刻降載停止運轉

2019-12-25 11:19

信義區百貨添新兵 信義A13搶貴婦商機首創「館內物流」

2019-12-24 17:12

勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣

2019-12-24 19:53

勞動基金前十月大賺3,839億 明年續加碼台股

2019-12-24 23:24

喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破

2019-12-25 12:16

觀察站／台灣被排除RCEP 加深邊緣化危機

2019-12-25 00:46

死亡保障提高 三類保單漲幅有限

2019-12-24 23:19

鴻海基層大小事 劉揚偉很上心

2019-12-25 01:05

四亮點 遠百信義A13智慧登場

2019-12-24 23:33

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

存款餘額 寫三個新高

2019-12-25 00:45

營所稅報繳 留意二大變革

2019-12-25 00:08

盧秀燕廢止中火許可證 林明溱：中部7縣市當盧後盾

2019-12-25 12:49

5G成本墊高…誰來埋單

2019-12-25 05:54

聯發科第2顆5G系統單晶片 命名「天璣800」

2019-12-25 12:48

廢止中火許可證助選情？中市：1月就開始稽查共違規7次

2019-12-25 10:34

他掌台彩第二年 就讓逆風變順風

2019-12-24 22:00

散戶錢進股市 11月證券劃撥存款創歷史新高

2019-12-24 18:13

我攻新南向 主打智慧機械

2019-12-25 01:02

行政院：發電與否不能被拿來當成政治籌碼

2019-12-25 11:20

中市府廢止中火兩機組執照 台電：將提行政救濟

2019-12-25 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top