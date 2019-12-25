十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

大立光因應政府政策，十年來首度匯回境外資金。 報系資料照 分享 facebook

股王大立光（3008）今（25）日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會通過盈餘分配合計3.65億元 (合計台幣逾110億元）。

據了解，這是大立光十年來首度匯回境外資金，主要因應政府政策，匯回資金將用於投資興建土地廠房及設備等。大立光今天股價收4,900元，上漲30元。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，大立光執行長林恩平日前表示，由於產能持續滿載，2017年第4季投產的新廠，到今年底「空間就用完了」，目前手上有三塊土地，以及一座現地利用的廠，現地利用的廠房空間也用得差不多了，如果這三塊土地要興建新廠完成加入營運，可能要等到四年後、2023年。