群創耶誕送暖三年送逾4,000份禮 助偏鄉兒童圓耶誕夢

群創（3481）投入在地關懷活動，迄今連續三年舉辦「送愛到偏鄉」活動，2017年至今「聖誕禮物募集」共送出超過4,000份禮物，並舉辦「愛的守護．暖心早餐」募款，愛心送暖苗栗、台南在地弱勢學童。

群創人力資源總處長彭峻豪表示，群創由企業本身發起對於社會公益的關注，繼2017年起將送愛到偏鄉擴大為全員志工的概念，實現「在地關懷行動」，今年募集1,300份禮物，提供予苗栗、台南共74間小學，送暖予弱勢學童。未來群創持續結合公司與全體同仁的力量，深耕在地公益關懷，發揮企業影響力，成為社會正面與向上的能量。

苗栗、台南偏鄉小學其中弱勢學生家庭中，家長們已為艱辛的生活忙碌，一般孩童能擁有禮物的聖誕節，對於這群偏鄉學童來說是奢侈的。自2008年起，群創「群愛公益社」攜手世界和平會，募集由員工準備的聖誕禮物贈予在地弱勢學童。2017年起動員群創、群創教育基金會、群愛公益社全員參與。

透過世界和平會，群創2017至2019年已送出超過4,000份聖誕禮物，送予苗栗與台南偏鄉小學。今年群創並於12月14日在南庄田美國小及12月25日在台南二溪國小為學童舉辦溫馨聖誕派對，由竹南、台南員工及群愛公益社志工南北愛心連線參與，與百名偏鄉兒童共渡歡樂聖誕，除派發禮物，亦有耶誕水杯袋DIY活動，將點滴歡樂回憶化作日常用品，陪伴學童渡過即將來臨的新學年。