聯發科第2顆5G系統單晶片 命名「天璣800」

相關新聞
機器人大軍進駐新東陽國道服務區 新奇科技造型好吸睛2019-12-25 12:00
訊連登CES 2020 將秀FaceMe AI臉部辨識多場景應用2019-12-25 11:25
5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕2019-12-25 10:25
5G標金一路飆 衝破600億2019-12-25 05:54
5G成本墊高…誰來埋單2019-12-25 05:54
董座送耶誕禮！鴻海員工分紅 每人平均183萬2019-12-25 01:07
鴻海基層大小事 劉揚偉很上心2019-12-25 01:05
Sony高階晶片 釋單台積2019-12-25 01:01
台積分紅 每人平均110萬2019-12-24 23:34
第二枚科技專業獎章 頒給台灣第一間AI學校校長2019-12-24 20:41
眼睛不躲在眼鏡後 智能正姿筆導正孩童用眼習慣2019-12-24 16:33
5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元2019-12-24 16:13
威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功2019-12-24 14:54
彩票機重啟拉貨 伍豐明年營收可望雙位增長2019-12-24 14:41
11月北美半導體設備出貨達21.2億美元 創下雙成長2019-12-24 14:41
環球晶接單旺 看好營收季季增2019-12-24 14:41
全球伺服器出貨2020年可望轉為正成長2019-12-24 14:41
蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單2019-12-24 14:39
中科扶植16家新創團隊 搶攻AI市場2019-12-24 13:04
扶植16新創公司搶攻AI市場 許茂新：還要擴大至40家2019-12-24 12:37
外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚2019-12-24 12:22
伺服器今年衰退 2020年全球出貨將恢復正成長2019-12-24 10:51
原相打進漫步者供應鏈 通泰搶下JBL訂單2019-12-24 10:14
台灣伺服器廠今年營收年增2.3% 明年增幅升至6~7%2019-12-24 10:09
郭董找上Costco是為哪樁？上周談話露口風 原本在上海要做這個2019-12-24 09:12
電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正2019-12-10 00:33
熱門文章
平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了2019-12-24 19:43
兩度限改中火仍燒生煤 盧秀燕廢止中火2張操作許可證2019-12-25 09:52
董座送耶誕禮！鴻海員工分紅 每人平均183萬2019-12-25 01:07
死亡保障門檻出爐 儲蓄險保費漲定了2019-12-24 23:46
影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛2019-12-24 14:56
台電：中市府違法廢照 不排除提出損害賠償訴訟還公道2019-12-25 10:25
金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路2019-12-24 18:54
中火撤照？三度裁罰？盧秀燕明有中火重大宣示2019-12-24 22:48
勞動基金今年大賺3千8百億 勞金局：明年值得期待2019-12-24 16:07
儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路2019-12-24 17:03
5G標金突破600億元 電信高層嘆太可怕2019-12-25 10:25
史無前例！中火今年被罰1億402萬8000元2019-12-25 11:02
台積分紅 每人平均110萬2019-12-24 23:34
和泰車年終+紅利 衝12個月2019-12-25 01:06
蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單2019-12-24 14:39
樂透上億得主的理財方法...都愛買儲蓄險2019-12-24 17:14
長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度2019-12-24 14:41
台企銀 將增設實體分行2019-12-25 00:44
Sony高階晶片 釋單台積2019-12-25 01:01
5G標金一路飆 衝破600億2019-12-25 05:54
5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元2019-12-24 16:13
金控藏鏡人 明年全都露2019-12-25 06:09
中市府廢兩部機組許可證 台電：立刻降載停止運轉2019-12-25 11:19
勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣2019-12-24 19:53
【即時短評】台中市府對中火開鋤玩真的？2019-12-25 11:12
信義區百貨添新兵 信義A13搶貴婦商機首創「館內物流」2019-12-24 17:12
勞動基金前十月大賺3,839億 明年續加碼台股2019-12-24 23:24
台塑集團年終獎金估4.6個月起跳2019-12-24 14:41
仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假2019-12-25 13:13
遠百信義A13明試營運 亮點搶先看2019-12-24 14:41
觀察站／台灣被排除RCEP 加深邊緣化危機2019-12-25 00:46
刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高2019-12-24 13:48
死亡保障提高 三類保單漲幅有限2019-12-24 23:19
鴻海基層大小事 劉揚偉很上心2019-12-25 01:05
四亮點 遠百信義A13智慧登場2019-12-24 23:33
存款餘額 寫三個新高2019-12-25 00:45
喝馬祖高粱配龍蝦不是夢 海大今發表龍蝦養殖重大突破2019-12-25 12:16
環球晶接單旺 看好營收季季增2019-12-24 14:41
5G成本墊高…誰來埋單2019-12-25 05:54
廢止中火許可證助選情？中市：1月就開始稽查共違規7次2019-12-25 10:34
留言