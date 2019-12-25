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聯發科第2顆5G系統單晶片 命名「天璣800」

2019-12-25 12:48經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）今（25）日宣布，第2顆5G系統單晶片命名為「天璣800」，採用7奈米製程生產，搭載該晶片的客戶端裝置，預計將於明年第2季上市，因此「天璣800」本身的上市時間則將更早，超越市場預期。

聯發科先前已經推出首顆旗艦級5G系統單晶片「天璣1000」，同時，該公司同系列的產品「天璣1000L」，預計客戶端相關新產品也會於明日公布。

聯發科5G

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