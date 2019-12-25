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《妖風》襲來：全球民主危機與美中關係的典範轉移

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

2019-12-25 13:13聯合新聞網 綜合報導

已婚的電腦代工大廠仁寶副董陳瑞聰被鏡週刊拍到，和小他27歲的陳姓SPA美容師發生不倫戀，偕對方赴日度假約會，先去東北部的宮城縣再轉往東京，五天四夜的行程吃好住好，而女方也疑似在臉書po出幸福的心情點滴，只是沒有點名男主角是誰。

兩人先是在台北松山機場被拍到，一開始都保持距離沒互動，等所有乘客都上飛機後才坐到商務艙位子，到了日本東京羽田機場後，就叫計程車前往大根之花溫泉旅館，後來還跑去狐狸村看狐狸，回飯店後再繼續享受全身按摩和吃甜點。

他們入住的房間一晚則要價7萬日幣（約新台幣19,516元），一共住三天，裡頭有獨立的露天泡湯池，環境隱密鮮少台灣客入住，屬該旅館的高價位房型，美容師友人轉述，她到飯店後還在臉書po文，表示自己是與重要的人度過最幸福的時刻。

二人離開「大根之花」溫泉旅館後，接著來到東京入住一晚要價日幣12萬元（約新台幣33,456元）起跳的東京安縵（Aman Tokyo）飯店，晚餐還吃SUGALABO餐廳，陳女也繼續在臉書上分享，「吃到全日本最最最難訂的餐廳，要透過介紹才能品嘗得到！」隔天兩人還到陳女很喜歡的握壽司店Suchi Ginza Main Shop享受美味晚餐。

鏡週刊報導指出，陳瑞聰在三年前到她店內做臉，陳女因為不吵不鬧也不會吵著要買名牌，讓他很喜歡找她吃飯及出國玩，陳女友人則透露說，兩人在台灣會裝不熟，但常出國約會，陳女還曾提到男友的老婆以前是秘書，後來轉當高中老師，生了三個小孩。

雖然這是一段不倫戀，但陳女仍多次在臉書寫下自己的心情，比方「人生，很多機會可遇不可求」、「既然碰上了，何不及時把握？」「在還可以愛的時候請好好珍惜」等話語。而這兩人的日本偷情之旅，陳瑞聰回國後和小三一前一後入境，來接機的陳瑞聰太太還開心地挽著陳的手臂，似乎完全不知情。

陳瑞聰以往給外界愛妻好形象，尾牙時也都和老婆展現出甜蜜的一面，還曾自嘲「愈老愈怕老婆，假日是老婆的時間。」這次被拍到不倫戀，面對週刊的後續詢問，他表示現在不方便談，至於陳女則不斷強調兩人沒有任何關係。陳瑞聰去年7月交棒，卸任總經理職務，除了升任副董事長外，也兼任策略長一職，現階段主要負責仁寶集團生技醫療的策略發展，包括遠距醫療、智慧照護及醫護管理等新事業布局。

仁寶副董陳瑞聰。 本報系資料庫
仁寶副董陳瑞聰。 本報系資料庫
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陳瑞聰仁寶

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