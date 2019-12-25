5G成本墊高…誰來埋單

5G標金超乎預期飆升，國家通訊傳播委員會（NCC）原本希望業者理性，近兩日5G標金卻以每天超過50億元的速度成長。失控的標金對比至今全球還沒有成功的5G商業模式，電信業者付出高昂的標金跟網路建設的成本要找誰埋單，將成2020年台灣5G電信業者最大挑戰。

首先，消費者5G資費怎麼定，就是一大難題。訂太高，用戶不升級；訂太低，高昂投資難以回收，無法跟股東交代。

再者，日前電信業者對於經濟部喊出企業專頻專網非常反彈，認為5G就是要電信業者與企業合作發展垂直應用。

競標金繼續飆漲，可以想見小企業用不起、大企業不想用，電信業現在的高額價金恐將成為電信業者5G商轉的最大痛點。