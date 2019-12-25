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5G標金一路飆 衝破600億

2019-12-25 05:54經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

圖／經濟日報提供
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5G頻譜暫時總標金昨（24）日突破600億元，五家業者爭搶頻譜，卻讓自己陷入高標金的困境。業界認為，唯有回歸理性，才能讓5G競標這列失速列車停下來，今、明兩天是關鍵。

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國家通訊傳播委員會（NCC）昨日公布，5G競標進入第11天，暫時總得標金605億元，五家電信業者今天仍將繼續競標。

2020年政府總預算中，5G標金貢獻國庫預算編列400億元，現在還沒標完，暫時總標金就已經超出目標，更多出高達200億元，電信業者意外在耶誕夜成了耶誕老公公，送國庫大紅包。

此次，5G頻譜競標的主戰場在3.5GHz，目前暫時總得標金額來到591.61億元，較底價243億元已經提升143.5%，有20個單位以當前單位回合價22.08億元得標，較單位底價9億元大增145%。而28GHz共有25單位，僅13個單位有業者出價，暫時得標價13.39億元，1,800MHz還沒有業者出價。

5G頻譜競標第一階段是數量競價，按照NCC規定，競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡才會結標。業者分析，當主戰場3.5GHz需求大致底定後，次要戰場28GHz、1,800MHz開始有動靜的話，離結標也不遠了。

昨日總標金淨增58.28億元，較23日56.91億元還高。業界分析，金額持續增加，但各業者在數量出價上開始收斂，彼此知道對方底線，應該不會再無止境的廝殺。

業界人士分析，以現在3.5GHz的單位價格，三雄（中華電信、台灣大、遠傳）要拿80到100M頻寬，一家業者得付出176到220億元，如果要透過競標，將兩小排除5G市場之外，標金還要更高，不是三大可以負擔的成本。

5G中華電信

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