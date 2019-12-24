郭台銘平安夜發文許願 台灣最好的禮物是這個

相關新聞
眼睛不躲在眼鏡後 智能正姿筆導正孩童用眼習慣2019-12-24 16:33
5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元2019-12-24 16:13
威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功2019-12-24 14:54
彩票機重啟拉貨 伍豐明年營收可望雙位增長2019-12-24 14:41
11月北美半導體設備出貨達21.2億美元 創下雙成長2019-12-24 14:41
環球晶接單旺 看好營收季季增2019-12-24 14:41
全球伺服器出貨2020年可望轉為正成長2019-12-24 14:41
蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單2019-12-24 14:39
中科扶植16家新創團隊 搶攻AI市場2019-12-24 13:04
扶植16新創公司搶攻AI市場 許茂新：還要擴大至40家2019-12-24 12:37
外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚2019-12-24 12:22
伺服器今年衰退 2020年全球出貨將恢復正成長2019-12-24 10:51
原相打進漫步者供應鏈 通泰搶下JBL訂單2019-12-24 10:14
台灣伺服器廠今年營收年增2.3% 明年增幅升至6~7%2019-12-24 10:09
郭董找上Costco是為哪樁？上周談話露口風 原本在上海要做這個2019-12-24 09:12
被動元件囤貨 市場吹漲風2019-12-24 00:19
MLCC現貨漲價 國巨利多2019-12-24 00:18
5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」2019-12-23 23:54
「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」2019-12-23 23:53
宏達電注資新創 建VR生態圈2019-12-23 23:45
宏達電服務變現 瞄準企業市場2019-12-23 23:44
電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正2019-12-10 00:33
熱門文章
咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸2019-12-24 05:55
平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了2019-12-24 19:43
他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎2019-12-24 10:33
台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五2019-12-24 09:57
被動元件囤貨 市場吹漲風2019-12-24 00:19
影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛2019-12-24 14:56
「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」2019-12-23 23:53
5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」2019-12-23 23:54
金控藏鏡人全都露 明年7月起正式上路2019-12-24 18:54
MLCC現貨漲價 國巨利多2019-12-24 00:18
羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳2019-12-24 11:19
路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢2019-12-24 05:55
勞動基金今年大賺3千8百億 勞金局：明年值得期待2019-12-24 16:07
儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路2019-12-24 17:03
觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易2019-12-24 00:28
銀行新增房貸 探兩個月低點2019-12-24 00:16
解決貿易失衡 我已擴大對美採購2019-12-24 00:47
蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單2019-12-24 14:39
遠百信義「A13」12月25日試營運 2020年1月正式開幕2019-12-24 12:39
5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元2019-12-24 16:13
長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度2019-12-24 14:41
中火撤照？三度裁罰？盧秀燕明有中火重大宣示2019-12-24 22:48
吳欣盈選立委 主打退休保障2019-12-24 00:44
樂透上億得主的理財方法...都愛買儲蓄險2019-12-24 17:14
台塑集團年終獎金估4.6個月起跳2019-12-24 14:41
三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路2019-12-24 10:48
共享電動機車 三雄激戰2019-12-24 00:08
受惠萬點行情 中華郵政獲利23%2019-12-24 00:51
台中銀拓點 大馬布重兵2019-12-23 23:53
遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班2019-12-24 11:37
勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因看好明年景氣2019-12-24 19:53
讓台商投票兩岸10加班機 民航局：應避免不符常態優惠2019-12-24 11:43
刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高2019-12-24 13:48
遠百信義A13明試營運 亮點搶先看2019-12-24 14:41
黃銘賢創業路 三個關鍵2019-12-24 05:55
信義區百貨添新兵 信義A13搶貴婦商機首創「館內物流」2019-12-24 17:12
外資目標價喊上400元 三大法人同步轉買、群聯股價走揚2019-12-24 12:22
威鋒登興櫃受矚目 陳文琦：更關心基本功2019-12-24 14:54
環球晶接單旺 看好營收季季增2019-12-24 14:41
板金AI戰略聯盟 成軍2019-12-24 06:05
留言