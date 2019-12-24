郭台銘平安夜發文許願 台灣最好的禮物是這個

鴻海創辦人郭台銘今日深夜罕見在Line@官方帳號發文許下平安夜的願望，並認為「是對台灣最好的禮物。」

他的發文全文如下：

🎁今天是平安夜，你想要什麼禮物呢？🎁

在1914年的12月24日，德英、德法戰場上出現過一個奇蹟。那是世界大戰的第一個冬天，當時兩軍交火激烈，但到了平安夜，士兵們便自發性的停戰，從敵人變回一般百姓，大家都想停止這砲火煙硝的戰爭，那一夜，是個聖誕節的奇蹟。

今天我也想許個願，台灣政治也可以停止攻擊、謾罵、口水，給台灣人民一個平安、溫暖的生活。台灣的經濟發展成長、國際局勢平安！這才是對台灣最好的禮物！