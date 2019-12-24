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ASML頒發百萬獎學金 培育半導體產業優秀人才

2019-12-24 16:12經濟日報 記者簡永祥／即時報導

為善盡企業社會責任，並培育優秀學生投入半導體產業，全球晶片微影技術及市場領導者台灣艾司摩爾（ASML）今年首度設置「ASML菁英獎學金」，每年提供總金額高達240萬元的獎學金、實習機會、導師計畫及相關專業培訓。

ASML指出，經過第一階段書審與第二階段ASML大師營活動後，今日公布首屆8位優秀學生得獎名單，其中包括來自國立台灣大學機械工程所連于仁，曾獲得公費前往西點軍校就讀並為首位台灣軍人獲得美國「明日領袖 （Tomorrow's Leader Award）」桂冠，以及國立中山大學財務管理所張舒涵，曾獲得孝行獎，並獲贊助前進NASA計畫。

ASML台灣區總經理陳文光表示，半導體產業持續蓬勃發展，培養優秀人才刻不容緩。 作為產業領導者，ASML希望能貢獻己力，持續培養與鼓勵台灣優秀學子加入半導體產業。

他強調，透過和這些優秀學生的互動，發現台灣很多學生不僅學業成績出類拔萃，也相當積極地為將來的發展做準備，在英文溝通表達方面每個人都能自信地侃侃而談。很高興能頒發ASML獎學金給這些優秀同學，在未來兩年內，我們除了提供財務支援外，更將進一步透過導師計畫、實習計畫、語言培訓等活動，培養這些優秀學子成為半導體產業的明日之星。」

本次獲獎的國立台灣大學機械工程所學生連于仁提到，在第二階段團體面試的過程中，他感受到面試主管對人才的重視與尊重。面試過程中，主管們以實際的情境問題，嘗試了解他對於況的反應，並不吝分享ASML員工如何透過團隊合作與溝通來解決問題。

這與過去他在西點軍校時所學到的團隊合作與溝通一致，他也期待未來能到ASML實習，除增加專業技術的硬實力外，能學到更多如何團隊合作溝通的軟實力，增加未來的職場競爭力。

另一位獲獎者國立中山大學財務管理研究所張舒涵表示這次的大師營讓她印象深刻，除了能有機會參訪ASML新竹總部，親身感受開放式的辦公室空間與外商企業氛圍，在團體挑戰體驗活動中，能與其他頂尖的入選者組隊挑戰，在時間限制的壓力下共同完成解題，要發揮足夠的抗壓力，以及團隊溝通與合作能力，讓她更知道ASML對團隊合作與溝通的重視。

「ASML菁英獎學金」預計每年提供八個名額，受獎學生除可獲得兩年共計新台幣30萬元獎學金，還可以獲得英語線上課程、ASML暑期實習機會，還有每季的導生培訓，讓受獎學生提前了解外商企業文化，並進一步培養未來工作所需的職能，提升職場競爭力，ASML明年將持續推廣ASML菁英獎學金，並擴大辦理對象至全台灣大學四年級學生，希望讓更多優秀學子有機會獲得獎學金，提早培養半導體產業優秀人才。

獎學金半導體

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