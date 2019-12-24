中科扶植16家新創團隊 搶攻AI市場

科技部中科管理局扶植16家新創搶攻AI市場，今（24）日舉辦「中台灣加速器與創業論壇」，現場並邀請多家新創企業秀新創團隊成果，也為這些團隊媒合潛在投資人。

中科管理局今年10月22日邀請國內11家新創加速器及頂尖創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」，以扶植新創產業及培育產業人才。時隔二個月，扶植新創團隊已初見成效。

今天活動特別邀請福寶科技、開啟基因、云醫智能及聯騏技研等四家新創公司，向各界展示產品。

緯創軟體董事李紹唐也應邀，進行「AI產業應用趨勢暨募資要件分享」專題演講。緯創軟體為亞太地區專業的資訊服務領導廠商，深入AI、大數據、物聯網等先進技術的應用領域。

李紹唐同時也是二代大學現任校長，二代大學在推動企業轉型、創新接班等領域已建立良好口碑，透過李紹唐多年實務經驗的分享，讓有意發展新創事業的團隊，瞭解如何在新創這條路上獲得更多協助及資源。

科技部政務次長許有進致詞時強調，人才、資金、技術與市場，是新創業者成功的重要環節，打造友善創新創業環境也是科技部重要任務，科技部將以打造優質創新創業環境為重要任務。

中科管理局長許茂新表示，中科智慧機器人自造基地加速器，目前已引進16家新創團隊，並協助其鏈結園區產業發展人工智慧領域、工業4.0等，將新創團隊的想法實際導入工業應用。

福寶科技為台灣首家投入外骨骼機器人技術研發的團隊，將與荷蘭的台荷加速器（Tiger Accelerator）及De Hoogstraat復建中心合作，以「智慧輔具臨床計畫」為主題申請荷蘭政府經費。

開啟基因專精於精準醫療領域，開發全自動循環游離腫瘤核酸純化儀，幫助癌症早期篩檢及確診後追蹤；云醫智能開發體積小、易攜帶的iCARE健康量測儀結合App，整合健康數據分析與雲端創新服務，建構主動式個人健康預防管理，降低潛在風險。

聯騏技研則是結合邊緣運算與雲端運算的優勢，研發智慧門鎖與門禁系統，將搶攻智慧城市市場。