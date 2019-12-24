扶植16新創公司搶攻AI市場 許茂新：還要擴大至40家

為扶植新創公司、培育產業人才，中科管理局日前邀請國內11家新創加速器及創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」僅兩個月時間，今宣佈已媒合16家新創公司接受輔導。局長許茂新有信心的說，未來家數會至少提升至40家，投資額度希望由原本15家1億元，擴大到40家、1億美金。

中科管理局上午舉辦「中台灣加速器與創業創業論壇」許茂新做以上表示，並說對於這16家新創公司除了協助募資，還有國際市場的開拓，目前已有公司參加德國的展拿到瑞典和捷克的訂單，後面也有公司會去美國參展，市場一直在打開。

他說，中科的智慧機器人自造基地成立以來，第一階段主要是宣導並搭好AI的學習平台，吸引創客來，現已進入第二階段，也就是新創公司的扶植，尤其在加速器對於新創公司的投資和技術提升上十分重要，而政府有的資源也都會持續的投入，讓能量更大。

科技部政務次長許有進致詞時也強調，人才、資金、技術與市場是新創業者成功的重要環節，打造友善創新創業環境也是科技部重要任務，科技部將以打造優質創新創業環境為重要任務。

包括福寶科技、開啟基因、云醫智能及聯騏技研等4家新創公司上午也在會中以走秀方式，向各界展示產品，福寶科技為台灣首家投入外骨骼機器人技術研發的團隊，將與荷蘭之台荷加速器（Tiger Accelerator）及De Hoogstraat復建中心合作，以「智慧輔具臨床計畫」為主題申請荷蘭政府經費。

開啟基因專精於精準醫療領域，開發全自動循環游離腫瘤核酸純化儀，幫助癌症早期篩檢及確診後追蹤。云醫智能開發體積小、易攜帶的iCARE健康量測儀結合APP，整合健康數據分析與雲端創新服務，建構主動式個人健康預防管理，降低潛在風險。聯騏技研結合邊緣運算與雲端運算優勢，研發智慧門鎖與門禁系統，將搶攻智慧城市市場。