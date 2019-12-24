扶植16新創公司搶攻AI市場 許茂新：還要擴大至40家
為扶植新創公司、培育產業人才，中科管理局日前邀請國內11家新創加速器及創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」僅兩個月時間，今宣佈已媒合16家新創公司接受輔導。局長許茂新有信心的說，未來家數會至少提升至40家，投資額度希望由原本15家1億元，擴大到40家、1億美金。
中科管理局上午舉辦「中台灣加速器與創業創業論壇」許茂新做以上表示，並說對於這16家新創公司除了協助募資，還有國際市場的開拓，目前已有公司參加德國的展拿到瑞典和捷克的訂單，後面也有公司會去美國參展，市場一直在打開。
他說，中科的智慧機器人自造基地成立以來，第一階段主要是宣導並搭好AI的學習平台，吸引創客來，現已進入第二階段，也就是新創公司的扶植，尤其在加速器對於新創公司的投資和技術提升上十分重要，而政府有的資源也都會持續的投入，讓能量更大。
科技部政務次長許有進致詞時也強調，人才、資金、技術與市場是新創業者成功的重要環節，打造友善創新創業環境也是科技部重要任務，科技部將以打造優質創新創業環境為重要任務。
包括福寶科技、開啟基因、云醫智能及聯騏技研等4家新創公司上午也在會中以走秀方式，向各界展示產品，福寶科技為台灣首家投入外骨骼機器人技術研發的團隊，將與荷蘭之台荷加速器（Tiger Accelerator）及De Hoogstraat復建中心合作，以「智慧輔具臨床計畫」為主題申請荷蘭政府經費。
開啟基因專精於精準醫療領域，開發全自動循環游離腫瘤核酸純化儀，幫助癌症早期篩檢及確診後追蹤。云醫智能開發體積小、易攜帶的iCARE健康量測儀結合APP，整合健康數據分析與雲端創新服務，建構主動式個人健康預防管理，降低潛在風險。聯騏技研結合邊緣運算與雲端運算優勢，研發智慧門鎖與門禁系統，將搶攻智慧城市市場。
緯創軟體股份有限公司董事李紹唐也應邀進行「AI產業應用趨勢暨募資要件分享」專題演講，透過實務經驗的分享，讓有意發展新創事業的團隊瞭解如何在新創這條路上獲得更多協助及資源。
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