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迎2020年50個跨年熱點流量高峰 台灣之星全面備戰

2019-12-24 11:20經濟日報 記者吳凱中／即時報導

迎2020年50個跨年熱點流量高峰，台灣之星籌劃一年，16,000座4G基站全面...
迎2020年50個跨年熱點流量高峰，台灣之星籌劃一年，16,000座4G基站全面備戰，出動上百同仁、佈逾400臨時基地台，頻寬容量擴三倍。 圖／台灣之星提供
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年末最後一場狂歡跨年盛事即將到來！親友間的訊息祝福、視訊問暖，甚至向全世界直播分享璀璨華麗的精彩煙火秀，都有賴順暢又穩定的行動上網服務，而在去年跨年夜的訊務量，更是平日的二倍之高。

為迎接全台跨年晚會的行動訊務高峰，台灣之星過去一年持續佈局，今年將動員超過400位網路工程及維護單位同仁，24小時輪班待命，並出動所有行動基地車全台巡迴服務，更在全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，擴增頻寬容量平均超過3.8倍以上，大舉進駐包含台北101、美麗華、新北耶誕城、桃園高鐵特區、台中麗寶樂園、台中太平運動場、台南美術館、高雄義大世界、夢時代等地，確保最佳的網路品質，就是要讓台灣之星用戶使用最順暢、最穩定的網路傳遞祝福，一起順順迎接2020年的到來。

在過去一年中台灣之星不曾懈怠，持續積極佈建基站及優化網路設備，共投入超過40億元提升行動通訊服務品質，4G基站總量已近16,000座，年成長達127%，連續3年蟬連基站成長率最高的電信業者寶座；其中，2,600MHz頻段基站成長率更是高達150%，共新增近2,300座，提升整體頻寬容量，讓用戶享受更快更穩的使用體驗。

同時，台灣之星也持續提升4G涵蓋率，總共覆蓋全台365個鄉鎮；也積極提升偏遠山區及離島地區的語音通訊品質、佈建近750座U900基站，提供穩定順暢的語音通話服務，讓全台228萬台灣之星用戶，享受業界最大的個人頻寬資源，還能全台跑透透，隨時隨地都能享受便利的行動通訊服務。

迎接5G元年到來，台灣之星將於得標後，盡速於2020年展開5G基站設備的佈建，並以最快的速度進行商轉，為全用戶提供大頻寬、高速率、低延遲的新世代網路服務，以翻倍的速度開創全新技術，展開行動服務新紀元。同時，台灣之星將持續秉持「最高CP值、服務好、專業佳」的價值主張，顛覆消費者對於傳統電信業的想像，並會繼續透過與多元產業的策略結盟，開創更多商業應用的可能性，為用戶提供更快、更穩、更便利的數位生活。

真金不怕火煉，自開台以來，台灣之星便首創業界唯一長達一個月的「4G上網吃到飽免費試用」，再贈送網內互打免費、網外／市話贈送10分鐘服務，讓消費者可以根據自己的生活圈實際試用結果，做出對自己最有利的選擇；同時更提供「年年可試用一次」的機會給新朋友／入門老客戶，邀請全台消費者一起見證台灣之星每年網路品質的穩健成長，並攜手邁入5G元年，一起迎接無限可能。

4G台灣之星跨年晚會

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