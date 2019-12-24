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台灣大myAir 助攻國家級醫學研究

2019-12-24 10:59經濟日報 記者吳凱中／即時報導

台灣最近上演煤電大戰，環團直指高濃度PM2.5會導致嬰兒氣喘發生率大增，鑽肺傷身的細懸浮微粒不知不覺中危害幼童健康，令人憂心！不過，放眼先進國家，小型空氣偵測器正夯，台灣大哥大研發推出的myAir，與國際同步運用創新科技替孩子的健康把關，日前更宣布助攻國家級醫學研究，協助國家衛生研究院（國衛院）推動居家空氣品質與孩童過敏研究計畫，期望有助於降低空污引起的兒童氣喘，藉科技為台灣的下一代爭口氣。

台灣大由物聯網暨平台產品處長黃文華代表致贈40台myAir隨身PM2.5偵測器給國衛院，用以紀錄孩童每日住家環境及隨身活動空間空氣品質，瞭解孩童每日PM2.5暴露情形。更期待透過myAir量測資料配合多款環境監測儀器之數據進行綜合分析，找出影響居家空氣品質與孩童氣喘的原因，提出居家環境及個人健康措施的改善對策。

黃文華表示，對台灣大而言，myAir不僅只是熱銷消費商品，我們更樂見對國民健康發揮效益，進而回饋社會，國衛院國家環境醫學研究所林嬪嬪代理所長除對台灣大表示感謝外，更指出，人們每天約有80%的時間在家中活動，呼籲國人應重視居家空氣品質。

myAir 等小型空氣品質偵測器已蔚然成為國際新寵，歐美社會興起運用此類新型產品照護孩子健康。

美國財星雜誌《FORTUNE》分析趨勢指出，空氣品質偵測器問世後，就相當搶手，像是美國加州即出現搶購風潮，用戶利用攜帶式空氣偵測器及數據共享，在室內可評估關窗或開啟空氣清淨機後之空氣品質，到戶外該帶孩子去哪裡玩，以避開污染熱區；英國倫敦也有家長運用此類產品，推動接送車道及上下學路線的改革，讓學童避開汽車排氣的特定路線，降低空污暴露。

台灣大領先全台獨家研發的myAir，運用物物相聯的科技，解讀息息相關的空氣品質，除了符合國際潮流外，對於環境的貢獻也直接受到國際肯定。由全球頂尖ICT企業組成的全球永續議題e化倡議組織（GeSI），發佈籌畫近一年、斥資千萬的「數位科技引領永續未來-智慧2030」報告，myAir 因採用IoT科技提供PM2.5暴露量的歷史追蹤分析，入列傑出案例，顯見myAir運用創新科技實現聯合國永續發展目標，已臻世界級水準並獲讚許。

另外，台灣大因應空污季節來臨，推出「首次下載myAir APP，送防霾3D口罩」門市活動，12月活動甫開跑即受到熱烈迴響，全台已有破萬人次領取，領取用戶中約有25%的民眾非台灣大哥大用戶。

小型空氣品質偵測器已蔚然成為國際新寵，myAir與國際同步用科技為健康把關。 圖...
小型空氣品質偵測器已蔚然成為國際新寵，myAir與國際同步用科技為健康把關。 圖／台灣大提供
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台灣大哥大空氣品質PM2.5

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