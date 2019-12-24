伺服器今年衰退 2020年全球出貨將恢復正成長

根據DIGITIMES Research分析師徐康沛的統計與分析，2019年台灣伺服器廠商包括主機板到機櫃等系統、儲存裝置與相關網路設備事業營收持續成長，將年增2.3%，達8,870億元，優於台廠伺服器出貨量表現（年減2.5%），主因產品性能提升及儲存與網路設備出貨增加。

展望2020年，在需求回溫帶動下，預期台廠相關營收年增率將提升至6~7%，而伺服器出貨量也將回復正成長，估計台廠與全球增幅皆在5~6%。

以伺服器出貨量觀察，因部分客戶於前兩年拉貨數量高於需求，2019年轉為保守，導致全球伺服器出貨量呈現小幅衰退，2020年在經歷一年的庫存消化期後，預料出貨將轉為正成長，事實上，2019年第4季無論從客戶端或製造端，即皆已嗅出成長氛圍。

2019年伺服器需求仍以Facebook、亞馬遜（Amazon）等美國大型資料中心成長最顯著，聯想、浪潮等大陸業者需求／出貨也強勁，其中，聯想與浪潮主受惠於華為遭禁購令影響而釋放的市場空間。2020年需求拉力仍將以美國大型資料中心為主，而華為將搶回原本流失的市佔。

台廠表現方面，若以伺服器、儲存器、網路設備營收計算，因緯穎受記憶體跌價影響較大，緯創集團營收排名退居鴻海之後，廣達則站穩第一位；以伺服器出貨量計算，英業達、鴻海仍分居前二大，第三名則在2019年由廣達以些微差距超越緯創，預料2020年廣達將晉升第二大廠。