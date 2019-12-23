日月光推5年計畫 助杉林區邁向智慧化城市

日月光投控集團攜手日月光文教基金會，今(23)日與高雄市杉林區公所簽署合作備忘錄，日月光投控集團將引進高科技，在高雄市杉林區選擇數個里鄰、社區或學校試辦「智慧城市」計畫，把杉林區從資源較為匱乏的偏鄉小鎮，在5年內打造成為一個進步、便捷、安全與科技的智慧化城市。

23日下午，在高雄市政府民政局長曹桓榮、杉林區各里長、校長、社區發展協會理事長、農會、調解委員會、自來水公司代表等貴賓及媒體的見證下，日月光投控集團行政長汪渡村、杉林區公所區長劉德旺以及日月光文教基金會總監林浚南，代表三方在杉林區公所簽署「高雄市杉林區邁向智慧化城市合作備忘錄」，預定明年（109年）初開始進行智慧城市的規畫，並逐年建置相關設施，預計5年完成。

見證簽署合作備忘錄的高雄市民政局長曹桓榮致詞時，代表高雄市政府及杉林區整個團隊，感謝日月光投控集團的關心與投入，讓杉林區走向不一樣的風貌，營造智慧化城市的開端，建立杉林區成為高雄市後花園最好的招牌。

區長劉德旺代表杉林區感謝日月光投控集團針對在地需求進行合作方案，他說，杉林區已經準備好了，並將全力以赴，創造杉林區更美好的未來。劉德旺區長並致贈汪渡村行政長杉林區特產「南瓜」及「梅好薑來」等地方特色伴手禮盒，代表杉林區將走向美好的將來。

日月光投控集團行政長兼日月光文教基金會執行長汪渡村表示，日月光是個高科技公司，近年來回饋社會不遺餘力，以善盡社會責任，未來日月光將配合杉林區地方的需求，透過科技力來協助杉林發展地方特色產業及樣貌，做為打造偏鄉邁向智慧化城市的樣板。

日月光投控集團表示，未來5年將提供杉林區建置的智慧化城市內容包括：提供智慧電能供應協助、高齡長者的照護、學生課後輔導、建立地方農產行銷通路平台、設置杉林區防災資料接收中心，以及智慧教學等項。

在智慧電能部分，將協助區公所設置可配合環境光源自動調整亮度的LED智慧街燈，並建置太陽能板供電系統，推廣綠色能源。

高齡長者照護及學童課輔方面，將透過醫療巡迴車下里服務，配合遠距居家照護，完善老人家的照護需求，同時改善老人共餐空間及設備，並提供社區老人吉祥樂學課程，以及學生課後輔導。在地方創生方面，協助建立杉林區農產行銷通路平台，扶植地方特色產業，型塑在地品牌，促進地方農業及經濟繁榮發展。

此外，鑑於杉林區位處偏鄉，日月光投控集團也將協助在杉林區區內土石流潛勢溪流及集水區範圍內，選擇適當位址架設各種先進量測儀器和高效率傳輸系統，即時追蹤回報土石流、崩坍及地滑等動態資訊，並設置「杉林區防災資料接收中心」，接收即時資訊，第一時間內發出預警，打造杉林「零災害科技村落」。