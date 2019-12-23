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5G競標標金破500億元 業者憂已經過熱

2019-12-23 17:23經濟日報 記者彭慧明／即時報導

行動寬頻業務5G首波數量競價作業今(23)日進行第10天的競價，國家通訊傳播委員會公告，今日結束時暫時得標價合計新台幣546.72億元，明日由5家合格競價者繼續競逐。5G競標今天正式突破了500億元，5G核心頻段3.5GHz中，平均每單位19.75億元，有7單位的頻寬單價更高達20.19億元，該頻段較底標上升119.5%。5G標金向600億元邁進，即使有業者表示「擔憂未來成本」，但五家業者全部不退讓，戰火持續。

根據NCC統計，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價533.33億元，其中7個單位頻寬以當前回合價(第100回合) 20.19億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升119.5%；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。

5G競標正式突破了500億元。5G示意圖。 中新社
5G競標正式突破了500億元。5G示意圖。 中新社
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