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藍光傷眼！清大攜手曙光女中研究 讓日常護眼更簡單

2019-12-23 17:21經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

台灣邁入高齡化社會，活得久還得活得更健康，於是「健康生活，選擇好光」更形重要。清華大學周卓煇教授領導的OLED照明團隊，與曙光女中姚麗英校長所帶領的科學專題研究團隊，今（23）日共同辦記者會，揭示電腦螢幕及顯示器對人眼的傷害，並提出護眼之道。

周卓煇表示，現代人使用電腦的頻率與日俱增，眼睛疾病早有年輕化的趨勢，有鑑於此，應瞭解配戴何種色的鏡片能最有效濾除藍光，達到保護眼睛的目的。

姚麗英指出，統計曙光女中近視的比例，發現高中部達91%，國中部為88%，比例高得嚇人。很高興同學們透過與周卓煇教授領導的OLED照明團隊合作的實驗及論文發表，學習到保護眼睛的方法。

曙光女中學生張家寧、林芝妤表示，她們進行實驗並使用藍害量化光譜儀量化不同顏色鏡片對人眼的視網膜可容許最大曝光極限，換算保護眼睛的程度。研究發現，配戴黃色鏡片，比不配戴時，能夠延長高達8.27倍的電腦螢幕觀看時間並僅降低10%的清晰度。最差的藍色鏡片僅提升1.1倍，且下降了將近一半的清晰度。

曙光女中謝季恩、葉又瑄和張梓榆研究發現，瀏覽電腦螢幕時，不管將螢幕設定為黑底白字、白底黑字或黑底橘字，都不影響鍵盤的清晰度，若將螢幕設定更改為黑底橘字，再將外在光源從純白光更換成橘白光，運用光譜來進行螢幕比對的實測，透過由周卓煇所研發的計算公式「褪黑激素抑制敏感度」來換算，則發現相較之下可保護人體褪黑激素的分泌多5倍，護眼多20.2倍。

電視與人的生活密不可分，夜晚長時間看電視，不僅會傷害視網膜，使眼睛發炎，入夜之後更會抑制褪黑激素分泌，對身體造成危害。由曙光女中學生許雯淇、陳宖姍發現，以32吋電視為例，發現看電視時距離越遠，對抑制褪黑激素的分泌及眼睛視網膜的傷害越小，若同時考慮清晰度，在1.5公尺的視距下觀看電視，能兼顧清晰度以及人體健康。

「優質好光不僅對人體友善，更對生物友善！」高緯度地區有永夜的發生，因此人工照明對生物的生長顯得格外重要。曙光女中學生張彣、任詠薇以豌豆苗作為研究，結果顯示，適當的照光環境，對豌豆苗的生長有顯著提升，重量相較無照光重35%。

「光會影響人的生理時鐘，那對酵母菌呢？」傳統上會將酵母菌培養在陰暗環境，經同學蘇芷榆、黃凱琳、曾家暄、魏榆芳的研究結果顯示，在不同時段下適當的照光，對酵母菌的產量有顯著提升，其中酵母菌產量在夜晚照光是不照光的4.2倍，且夜晚照光、白天不照光為酒精總產量的最佳條件。

周卓煇表示，今年曙光女中同學的專題研究是與清大研究生一起進行設計、實驗，除滿足學生對光學與生理健康的好奇心，更藉此機會學習論文的撰寫、投稿、發表，論文皆已成功在12月7日的OPTIC國際研討會中進行發表。

清華大學教授周卓煇（中）、曙光女中校長姚麗英（右）曙光家長會長賴文紹牙科醫生，共...
清華大學教授周卓煇（中）、曙光女中校長姚麗英（右）曙光家長會長賴文紹牙科醫生，共同出席記者會，見證電腦螢幕及顯示器對人眼的傷害，及配戴黃色鏡片的護眼效果。記者李珣瑛／攝影
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清華大學周卓煇教授領導的OLED照明團隊，與曙光女中姚麗英校長所帶領的科學專題研...
清華大學周卓煇教授領導的OLED照明團隊，與曙光女中姚麗英校長所帶領的科學專題研究團隊，23日共同辦記者會，揭示電腦螢幕及顯示器對人眼的傷害，並提出護眼之道。記者李珣瑛／攝影
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曙光女中學生張彣、任詠薇以豌豆苗作為研究，結果顯示，適當的照光環境，對豌豆苗的生...
曙光女中學生張彣、任詠薇以豌豆苗作為研究，結果顯示，適當的照光環境，對豌豆苗的生長有顯著提升，重量相較無照光重35%。記者李珣瑛／攝影
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曙光女中謝季恩、葉又瑄和張梓榆研究發現，瀏覽電腦螢幕時，將螢幕設定更改為黑底橘字...
曙光女中謝季恩、葉又瑄和張梓榆研究發現，瀏覽電腦螢幕時，將螢幕設定更改為黑底橘字，再將外在光源從純白光更換成橘白光，可保護人體褪黑激素的分泌多5倍，護眼多20.2倍。記者李珣瑛／攝影
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