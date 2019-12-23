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11月批發業年減2.5% 零售及餐飲業維持正成長

2019-12-23 16:33經濟日報 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（23）日公布11月批發零售及餐飲業營業額。批發業營業額8,607億元，年減2.5%，不過，零售及餐飲業則維持正成長，年增5.4%及5.7%。

在批發業部分，11月批發業營業額為8,607億元，年減2.5%，其中建材批發業年減9.4%，主因鋼材外銷減少；機械器具批發業年減2.4%，主因面板及筆電需求減緩，加上記憶體價格滑落所致；汽機車批發業年增10%，主因新車持續熱銷，加上明年農曆春節較早，買氣提前所致。

零售業部分，11月零售業營業額為3,434億元，年增5.4%，其中汽機車零售業年增12.7%，主因新年式車款買氣活絡及電動機車持續熱銷，推升營收成長；綜合商品零售業之百貨公司因週年慶檔期，年增7.1%；超級市場因展店及商品促銷活動，年增5.1%；便利商店受惠於門市擴增、外食需求增加、年菜預購商機，年增3.8%；量販店因擴大黑色購物節促銷活動，年增10.4%；電子購物及郵購業年增16.5%，主因線上雙11檔期業績再締新猷；燃料零售業則年減5.4%，主因油價較上年同月下跌。

至於餐飲業，11月餐飲業營業額為637億元，年增5.7%，其中餐館業年增6.3%，主因餐飲品牌及餐點推陳出新，營業據點擴增，加上逢婚宴旺季，帶動營業額持續擴增；飲料店因業者持續展店及促銷活動，年增5.1%。

展望12月，批發業隨新興科技持續拓展，將帶動晶片、記憶體等電 子零組件需求擴增，加上農曆春節備貨需求挹注，成長動能可望回溫。

零售業受惠耶誕節及跨年商機，加上車商衝刺年底業績，以及天氣轉冷 帶動保暖衣物需求，將有助推升營收成長;餐飲業逢節慶及年底尾牙聚餐旺季，預期營業額將持續擴增，不過，去年元旦連續假期墊高基期，年增幅度恐將趨緩。

經濟部今（23）日公布11月批發零售及餐飲業營業額。批發業營業額8,607億元，...
經濟部今（23）日公布11月批發零售及餐飲業營業額。批發業營業額8,607億元，年減2.5%，不過，零售及餐飲業則維持正成長，年增5.4%及5.7%。圖／經濟部提供
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