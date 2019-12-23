柏承開拓利基應用 台灣IC測試板營收提升

老牌PCB廠商柏承（6141）今（23）日受邀法說會提到，廣東廠今年第1季處理庫存後第2季開始營收不再體現，今年主要是昆山廠及台灣兩廠的營收，大陸廠區先前受到美中貿易戰影響出貨遞延、計畫南通擴產先前已公告，台灣部開拓利基應用如IC測試板在今年營收提升顯著提升。

柏承提到，今年昆山廠因美中貿易戰影響出貨遞延，不過利基產品HDI軟硬結合板第3季開始訂單量逐月增加，台灣部分營收基本持平，同時台灣廠利基IC測試板在今年單月營收也大幅提升。

柏承統計，今年第3季大陸廠區HDI相關營收占比最大，傳統板營收占比約二成，其餘任意層營收占比約5%。