台股重返「萬二」大關 專家認為大盤有機會創新高

受到美中貿易戰情勢有機會緩解，台股23日由金融股扮演穩盤要角，在權王台積電帶動之下，台股加權指數成功重返1萬2千點關卡，專家認為，無論電子或傳產集團，都有年底作帳行情，未來盤勢續漲的機率還是相當高，台股仍有機會持續緩步墊高，續創新高。