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6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

友達送愛到偏鄉 點亮孩童希望夢想

2019-12-23 14:41經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

友達（2409）每年耶誕節前夕發起圓夢計畫，自2002年至今已邁入第18年，長期下來激發許多同仁主動參與的服務熱忱，為關懷弱勢孩童貢獻一己之力。今年特別以「點亮夢想照亮心」為主題，號召員工為偏鄉弱勢孩童募集聖誕禮物和助學金，並首次與「為台灣而教（Teach For Taiwan;TFT )」合作偏鄉教師計畫，培育長期第一線教師，將穩定優質教育帶入偏鄉學校中。

在台灣偏鄉教師流動率高，孩童在學習過程需不斷地重新適應，以至於教育無法銜接。友達參與偏鄉教育計畫，認同透過教育陪伴的力量，可協助孩童穩定就學並賦予關懷希望，並藉由教學資源的挹注可提升教育品質，消弭城鄉之間的落差。

友達圓夢計畫助學金協助專職照顧身心障礙幼童機構，如苗栗聖家啟智中心，幫助發展遲緩的孩童參與早療，以細心耐心陪伴他們共同成長；同時，也為偏鄉學童的課後輔導盡一份心力，如南投桐林國小、台東種子之家等。藉由同仁的愛心挹注，機構學校能穩定給予高品質陪伴，培養孩童學習興趣，發揮社會影響力，成就偏鄉孩子自我發展及美好盼望。

友達表示，圓夢計畫是友達同仁每年期待參與的志工活動，累計至今，募集的禮物超過8,600份、助學金超過1,100萬。參與募集禮物的楊姓工程師分享，在準備禮物時，我會帶著自己的孩子一起挑選、包裝、寫卡片，讓他們從小耳濡目染，期望自己的孩子也可以成為一個手心向下的人，了解施比受更有福的意義，以自身微薄的力量，傳遞溫暖給需要的孩子們。

課後輔導志工溫姓同仁也表示，每次去到部落當耶誕老人，看著孩子們拆禮物時興奮的神情與單純的笑容，其實內心是很滿足的。感謝公司舉辦圓夢計劃，長期支持照顧台東山上的部落課輔班，持續在部落發揮善的循環，一起看見部落孩子長大，成為分享祝福的人。

學校、社福機構是孩童的第二個家，在那裡他們可以安心的學習、盡情揮灑才藝，作為暫時的避風港。友達圓夢計畫係由同仁主動提案有需求的機構，今年共11間社福機構與偏鄉小學的受助單位通過評選，並由同仁擔任圓夢列車長，親自把禮物送至扶助機構，將愛心遠播南投及台東等偏鄉地區，讓弱勢孩童擁有愛與夢想以及更完善的學習環境，感受社會滿滿的關懷。

友達同仁除了積極響應捐款，更親身參與志工服務，友達董事長暨執行長彭双浪也投身南瓜列車音樂會的志工行列，與多位高階主管前往安養機構表演薩克斯風，為長者演奏多首歡樂聖誕歌曲傳遞平安和祝福，希望透過持續的陪伴與鼓勵，讓社會中各年齡層的弱勢族群皆能感受到愛與關懷，展現友達響應公益的熱情與活力。

為積極踐履企業社會責任，推動環境保護、社會參與等各項永續行動，友達於年初成立友達環境文化保護基金會，除了為偏鄉及弱勢學童教育助學金募款，也積極推動達達魔法科學營、台中和龍潭廠區環境教育場所等，並建構綠色、愛心、教育、文化等四大志工多元體系，將社會關懷理念及行動力也像水波漣漪一樣向外擴散，共同讓社會更加溫暖美好。

友達員工每年聖誕節自發性的認捐禮物，傳遞愛心及溫暖給每一位孩童。圖／友達提供
友達員工每年聖誕節自發性的認捐禮物，傳遞愛心及溫暖給每一位孩童。圖／友達提供
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友達志工至機構陪伴閱讀，給予孩童希望與關懷。圖／友達提供
友達志工至機構陪伴閱讀，給予孩童希望與關懷。圖／友達提供
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友達偏鄉教育

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