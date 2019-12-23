TrendForce：2020年伺服器需求年增將達雙位數

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）指出，2019年受到全球貿易情勢、代工產線移轉等因素影響，整體伺服器市場成長動能趨緩，但預估2020年在資料中心伺服器需求力道將延續下，伺服器需求年成長幅度將達雙位數。

TrendForce資深分析師劉家豪表示，從伺服器ODM出貨表現分析，今年主要成長來自Amazon Web Service （AWS）與Facebook，除亞太區新建的資料中心需求外，租用廠房的需求也逐漸攀升，因此今年雖然受到美中貿易問題影響，兩業者的資料中心直接代工出貨仍成長逾10%。

此外，Google與Microsoft Azure今年需求預估較去年衰退，主要受到上半年ODM產線移轉的影響，但隨著產線良率逐漸穩定，第3季底開始ODM出貨逐漸回穩。整體來說，2019年北美四大雲業者伺服器需求仍年成長5-6%。

展望2020年，資料中心伺服器需求力道將延續，其中AWS與Facebook將持續拓展在亞太區業務，帶動伺服器備貨的需求。Google與Microsoft Azure則分別受惠於新產線良率提升與政府標案加持，2020年伺服器需求年成長幅度將達雙位數。

至於2019年伺服器品牌出貨表現，排名第一與第二的戴爾易安信（Dell EMC）與慧與科技（HPE），受到美中貿易戰客戶轉單影響，出貨分別較2018年衰退5%與8%。

Dell EMC今年出貨遠低於預期，主因除美國資料中心訂單紛紛轉移至ODM直接代工模式外，中國地區企業客戶更因美中貿易問題而選擇國有品牌如華為、浪潮等，導致出貨顯著衰退。

HPE同時受到全球數位轉型影響，加上導入英特爾新平台的速度較慢，導致企業客戶移轉訂單至其他品牌廠與雲端業者。目前HPE企業客戶約占97%，超大規模伺服器僅占3%，以市場長期發展趨勢來看，HPE的市占可能逐漸被瓜分。

浪潮（Inspur）受惠於貿易戰轉單效應，加上中國大規模資料中心部署、以及運營商建置的伺服器絕大多數採用國內業者製造的伺服器產品，推升出貨年成長11%、達100萬台。

華為受到美國禁令影響，第2季無法順利取得零組件而影響出貨，但隨著第3季中美關係逐漸緩解，伺服器訂單開始回溫，下半年較上半年成長逾六成。華為今年成長動能來自國內5G基礎架構的伺服器訂單，以及海外車廠、電信業者的資料中心伺服器需求等。

此外，從第3季開始，華為逐漸將手機雲的租賃業務轉移回自建資料中心，預期華為組織的伺服器內需在未來幾季將持續成長。