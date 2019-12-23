影／體驗VR蒙娜麗莎 侯友宜:就差沒握到手

新北市長侯友宜上午前往宏達電總部參觀，並親自體驗宏達電與羅浮宮合作的「蒙娜麗莎—越界視野」，侯友宜體驗結束後豎起大拇指稱讚說，非常棒，唯一的遺憾就是伸出手時，沒辦法握到蒙娜麗莎的手。

宏達電這些年致力於醫療、消防、藝術等虛擬訓練，侯友宜體驗結束後表示，希望將來與宏達電多多合作。 新北市長侯友宜（前）上午前往宏達電總部參觀，看完蒙娜麗莎後，侯友宜豎起大拇指稱讚。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜（右）上午前往宏達電總部參觀，由董事長王雪紅（左）親自導覽，市長希望將來新北市跟宏達電有更多的合作。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜上午前往宏達電總部參觀，親自體驗跟羅浮宮合作的「蒙娜麗莎—越界視野」。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜上午前往宏達電總部參觀，親自體驗跟羅浮宮合作的「蒙娜麗莎—越界視野」。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜（左）上午前往宏達電總部參觀，由董事長王雪紅（右）親自迎接。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜（左）上午前往宏達電總部參觀，由董事長王雪紅（左二）親自介紹每一代的VR頭戴式顯示器。記者鄭超文／攝影 分享 facebook