5G競標金額 首度突破500億元大關

行動寬頻業務5G首波釋照進入第10天競價，5大電信商繼續競逐，行動寬頻業務5G首波數量競價作業今（23）日進行第10天的競價，第93回合暫時得標價合計508.03億元，競標金額首度突破500億元大關。

5G本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計93回合。在NCC啟動加速機制後，競標情況明顯加劇，在今日第92回合標金已達到502.63億元，正式突破500億門檻。

其中，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價494.64億元；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC此次釋出首波適用5G技術頻譜，3.5GHz底價243億元；28GHz底價25億元；1800MHz底價32億元，底價總計300億元。政府歲入預算目標為400億元。