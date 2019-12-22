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國研院：晉陞火箭發射實驗已向交通部提申請

2019-12-22 19:16中央社 台北22日電

晉陞太空科技公司自建台東探測火箭試射場引爭議，國研院今天表示，並未要求建立自有基地，可透過租用或臨時搭建方式；另，晉陞已向交通部民航局提出窗口申請，通過後就可執行發射實驗。

國家實驗研究院國家太空中心為延續太空二期計畫中有關探空火箭的技術發展，鼓勵國內產學研團隊維持次軌道科學實驗，以培育新一代火箭工程及太空科學人才。

自2017年起，國研院委託晉陞公司提供探空火箭的發射研究，以搭載學研界研發的科學儀器，進行高空的電離層相關實驗；不過，晉陞公司因尚未取得居民同意，原計畫於12月27日發射首枚太空探測火箭先暫緩。

國研院今天發布說明稿指出，晉陞公司已循既有管道，向交通部民航局提出發射窗口申請，同時知會太空中心，申請通過後，就可執行相關探空火箭發射實驗，相關發射申請作業均合法。

針對晉陞公司自建發射基地引爭議，國研院重申，此次研究服務案為一次性實驗性質，並未要求建立自有的發射場基地，執行團隊可以考慮租用現有發射場或是臨時搭建發射台等方式處理。

國研院說，過去探空火箭多次實驗，也都是以租用公有地，搭建臨時發射架方式完成實驗；晉陞公司選擇自建發射基地，為基於該公司未來長遠發展考量，並非國研院委託案的範疇。

國研院重申，晉陞公司發射基地的建物與設施建造與經營管理，必須依據當地縣府及相關規定辦理，由公司依長期發展規劃，國研院作為財團法人並不適宜介入。

目前台灣將啟動太空三期，以推動太空產業為目標，唯火箭發射技術及產業原本並未在三期規劃中，國研院表示，未來基於太空火箭科技的長久發展與產業推動，如有需要在法規上做整合，將會積極給予協助。

太空火箭民航局

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