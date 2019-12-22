UWM工科院組團參訪鴻海科技集團 深化台美人才培育

鴻海科技集團於美國威州「威谷科技園區」計畫，持續傳出好消息，今年11月基礎建設階段性完工外，人才培育計畫也持續進行，美國威斯康辛大學密爾瓦基分校（University of Wisconsin-Milwaukee）繼今年2月首批交換生來台受訓後，近日更組織學者訪問團來台訪問，考察雲端伺服器、機械人、8K顯示技術、醫療生技及食品檢測中心，期望透過進一步深化兩地人才交流，打造全新的產學合作機制，扎根威州。

UWM大學訪問團，由工程與應用科學學院院長Dean Peters博士領軍，包括副院長Andrew Graettinger博士、Adel Nasiri教授及余君仁教授等，一行人分別前往鴻海總部虎躍廠區、民生廠區、永齡生醫工程館、台大癌醫中心及大陸深圳龍華廠區進行訪問。

余君仁表示，鴻海所取得的突破性技術讓人留下深刻印象，而這些高端技術使鴻海從傳統OEM製造公司，轉變為精密智能製造工廠，進一步增加校方以及外界對鴻海在威斯康辛州投資的信心；UWM大學將成為鴻海可靠的長期合作夥伴，共同為發展最先進技術提供強大的人才庫。

為培養美國高端製造種子，鴻海與威斯康辛州產官學界持續推動產學合作機制，積極招募人才。2018年，鑑於UWM與中原大學推動碩碩雙聯學位已逾十年，鴻海攜手兩校簽訂產學合作計畫，培育威斯康辛建廠計畫工程人才；2019年2月，首批UWM大學首批交換生抵台，進行為期18週的專業實習，課程內容包括TFT-LCD面板、車用模組製程、液晶顯示器製程等。目前三方已啟動第二批年度交換學生計畫，預計將在2020年二月中旬來台培訓實習，繼續擴大培訓規模。