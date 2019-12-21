半導體回春 台韓供應鏈樂

彭博資訊報導，晶片設備、價格及庫存等半導體業三項指標，都出現產業回春跡象，加以美中已經達成第一階段貿易協議，科技產業需求回溫，可望嘉惠出口導向的經濟體如台灣與南韓，進而帶動亞洲全區的供應鏈復甦。

半導體銷售是全球科技產業力道的關鍵指標，因為從智慧手機到筆記型電腦、電視和汽車，都須用到半導體，若復甦動能長久維持，對南韓等國家的助益尤大；南韓今年經濟擴張幅度為金融海嘯以來最差。彭博經濟學家認為，全球科技需求復甦，有助支持企業投資與消費者信心，帶旺亞洲仰賴貿易的經濟體。

彭博指出，從晶片設備來看，業者正在擴充晶片製造的產能，而擴充產能也是最明顯的晶片產出領先指標之一。

依據國際半導體產業協會（SEMI）的資料，11月晶片製造設備出貨數字攀高，北美地區最新的半導體生產設備出貨數據，也支持了半導體銷售將持續上揚的看法。

其次以晶片價格來說，儘管晶片價格還沒上漲，例如記憶體晶片研調公司inSpectrum取得的多種記憶體晶片價格都未上漲，但價格跌幅已趨緩、逐漸回穩。這意味著出貨量已回到2018年之前的水準，DRAM記憶體晶片等產品的需求還沒那麼強勁。

法國研究機構Yole Developpement記憶體研究部門副總裁主管霍華德（Mike Howard）指出，記憶體晶片價格下跌的主因單純為供給太多，但「現在庫存已經開始下降」。

晶片庫存減少，顯示需求正超過供給。政府數據顯示，全球逾三分之二DRAM記憶晶片的供應來源南韓，境內倉庫的半導體庫存在今年7月攀峰後，迄10月止已減少15%。

南韓9月晶片庫存比8月下滑16%，這是2017年6月來最大月減幅；同期全球晶片銷售則上揚3.4%，為2017年8月以來最大增幅。