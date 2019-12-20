林孝信：揮一揮衣袖 打算明年交棒

中興保全科技（9917）集團和國產建材（2504）今（20）日一起攜手以「聯歡晚會」型式舉辦集團尾牙。總裁林孝信今天感性的指出，進入職場近40年了，今年中保集團成功轉型跨入另一個階段，這些年來領軍中保國產集團，對得起家族、對得起公司，他打算明年逐漸退到第二線，他引用徐志摩〈再別康橋〉「揮一揮衣袖不帶走一片雲彩」。

林孝信今天也表示，對於集團明年營運展望很有信心。今天總抽獎獎項，總金額達300萬元現金，集團準備超過千份「現金獎」，林孝信更霸氣自掏腰包加碼，犒賞員工，期盼大家一起努力，喜迎2020白金鼠年。

晚會由金鐘獎最佳主持人曾寶儀擔綱主持，並由實力派天后彭佳慧、靈魂歌姬-家家 、人氣偶像畢書盡，超強卡司接力演出，陳昇-新寶島康樂隊擔任壓軸演出，現場「歡樂無限+」。

中保科技副董事長林建涵表示，中保科技集團多方應用科技產品深化安全管理服務，更透過AiOT轉型。林建涵指出，中保科以新科技、物聯網為智慧社區、防災整合、健康照護、商業管理、節能管理等提供消費者「全方位生活服務」，已全然跳脫傳統保全業框架。林建涵補充，中保科技集團未來將以智慧城市為發展重心，將集團定位為提供Total Solution服務的物聯網實踐者、智慧城市推動者。