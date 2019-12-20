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Yahoo TV秀AR技術 飛龍現身活動會場

2019-12-20 17:23經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

Yahoo奇摩旗下Yahoo TV，專注VR／360、TV AR、動態捕捉、AR（擴增實境）等四大技術應用，因應5G時代將至，Yahoo TV總製作耿暄指出，2020年將以「開放」、「跨業」、「共生」三大方向，攜手各界開創XR應用新里程，「5G超高速、低延遲的特性，將帶動影音產業開啟全新的內容產製時代！」Yahoo TV也今（20）日於活動中，透過AR讓飛龍現身會場。

Yahoo TV迎向5G，自2018年起開始布局，與同屬Verizon Media集團旗下的Ryot創新影音內容製作團隊，攜手打造數位虛擬攝影棚，並在內容上做全新嘗試。比如，今年6月推出《AR實境未來視》節目，結合AR打破空間與時間限制，目前Yahoo TV已運用AR技術推出12支以上類似節目，觀看率及瀏覽率為一般節目的兩倍；用戶觀看完成率最高達70%，亦較一般影片20%更高。

Yahoo在新技術著墨甚深，現階段將技術轉化為獲利工具的方式，以廣告為主。耿暄舉例，如虛擬角色運用的動圖技術，已有協助客戶做很多2D角色轉為3D的過程；AR體驗透過3D立體建模，協助客戶替還未生產的產品宣傳，像是今年，就曾協助奧迪在A8、Q8車系尚未進到台灣銷售前做推廣。

展望明年，耿暄表示，Yahoo TV將透過三大方向「開放」、「跨業」、「共生」積極迎接5G時代，期待與產官學界透過開放合作，擴展5G內容應用的技術及經驗，並協助品牌等合作夥伴共同創造更多優質的沉浸式內容體驗，更期許新科技所創造的內容能帶來更多的社會關懷，開創一個讓世界不斷進步的全新網絡。

YahooAR5G

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