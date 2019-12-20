5G時代將至 Yahoo展望2020全力進攻沉浸式體驗

5G（第五代行動通訊技術）明年即將商轉，Yahoo母公司Verizon Media今年宣布加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，雙方合作將聚焦兩大方向。其中，5G結合影音娛樂打造沉浸式體驗，商機備受期待，Yahoo宣布明年將以「媒體電商」、「區域整合」、以及「科技賦能」做為三大方向，迎接5G時代。

Yahoo媒體內容事業群資深總監吳偉慈表示，5G進程依序為硬體建設期、應用服務成熟期、內容多元發展其，Yahoo整合集團全球資源，加速XR沉浸式內容應用與嘗試，已領先5G內容發展進程，跳過硬體建設進到應用服務成熟期，未來將生產大量數位內容，甚至達成虛擬購物。

Verizon Media預期，將在2020年進入互動內容快速增生期，Yahoo奇摩亦會持續發展XR內容應用，至台灣5G布建完成後，就能提供網友無縫接軌的XR沉浸式影音體驗。吳偉慈也說，他們自己會模擬一個5G環境實驗，沉浸式體驗的相關應用是最優先要做的，這是Verizon Media參與5G最好的角度，比如運動節目現在做平面，未來藉由沉浸式體驗，能達成更多互動。

5G應用到電商購物，又會帶來甚麼樣的革新？吳偉慈說，以想像的角度，5G可能把購物中心體驗拉到身邊，用戶透過VR（虛擬實境）頭盔，就能漫步在虛擬購物商場，並能拿到商品體驗，但仍需要硬體搭配，現在就要等待硬體建設完成。

Yahoo奇摩今年以「影音深化」、「議題經營」、「XR應用」等三大內容操作策略，在大量用戶基礎上，成功創下行動用戶及影音流量雙成長佳績。據統計，Yahoo今年每位用戶影音內容觀看次數年成長26%，行動用戶單日造訪人數年成長21%，每月造訪超過20天以上行動忠誠用戶年成長超過30萬人。

其中在議題經營部分，吳偉慈指出，Yahoo今年深度經營議題、發展優質內容，包含結合聲音再現場景的《再見921》專題、與獨立媒體「報導者」獨家合作，針對社會議題的深度專題報導《毒害台灣》；此外，更首度全面結合電商平台，在年度電商盛事雙11購物節期間推出系列《雙11特輯》，轉單率成長超過10倍。