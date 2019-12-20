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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

喜迎5G撐竿跳 光寶智能生活與應用事業群全面衝刺業務

2019-12-20 15:24經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

5G電信趨勢與人工智慧將雙雙驅動新一波商機，展望2020年，光寶智能生活與應用事業群看好，隨著電信基礎設備的新一波革新，以及驅動網路通訊基礎建設的升級，未來5G相關業務開展，聚焦工業自動化、物聯網通、核心模組、監控視訊、智能照明五大區塊，將有效串聯集團事業群垂直資源，持續轉型開展智慧解決方案。

光寶科技智能生活與應用事業群總經理陽廷瑞表示，光寶成立40年來，蘊藏厚實研發實力、長足產業經驗，深受全球客戶信賴。光寶擁有紮實的硬體經驗，期望從代工企業聚焦轉型為智能產品的服務提供者，2020年預計持續開發貼近市場需求的解決方案，以創新技術為客戶打造良好的使用體驗。

看準電信商現有4G與LTE營運維護需求，以及升級5G電信基礎設備的未來規畫，光寶科技打造符合市場趨勢的光寶科技「天線校準與監控解決方案」，期待徹底解決電信商的營運痛點，降低基地台維運成本。此一解決方案日前榮獲於「2019新加坡國際創新獎 (International Innovation Awards)」的服務與解決方案類別獎。

陽廷瑞表示，榮獲2019年國際創新獎，證明光寶科技轉型成功，能針對天線校準與監測的營運痛點，設計出一套解決方案，滿足電信客戶迎接5G世代的市場所需。

光寶科5G4G

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