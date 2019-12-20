親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「雪+霰」齊下成銀白世界！玉山見今冬「初雪」

俄聯邦安全局總部遇襲! 疑孤狼式槍擊2死5傷

元太董事會推舉李政昊出任董座、甘豐源升任總座

2019-12-20 12:45經濟日報 記者張義宮／即時報導

元太科技宣佈高階人事案。經董事會決議，原總經理代理董事長李政昊為董事會推舉出任董事長一職，總經理職務由原執行副總經理甘豐源升任，新人事案自即日起生效。

為強化元太科技經營團隊布局，總經理代理董事長李政昊為董事會推舉擔任董事長，帶領公司擘畫中長期技術研發、公司經營策略規劃、全球投資佈局，並推廣電子紙技術及應用於全球多元化發展。

李政昊先生於2014年出任元太科技總經理職務，負責帶領元太全球業務團隊與所屬子公司業務單位拓展電子紙應用，他於2018年9月起領導業務、營運、研發及財控等公司營運四大中心，全力開創物聯網時代的電子紙產品應用，大力加速彩色電子紙、軟性及無電池等技術開發，並導入產品應用，使得元太科技近年營運及獲利表現穩健，業務持續正向成長。

新任總經理甘豐源原擔任業務中心執行副總經理，負責帶領業務團隊推廣電子紙顯示器於全球消費性產品及物聯網相關應用市場，產品應用領域涵蓋電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、物流標籤、醫療場域應用、及行動穿戴裝置等。未來，除了業務中心之外，甘博士還將帶領營運中心，依不同產品應用事業單位，將產品管理、業務及製造單位整合為一條龍式組織，提供客戶更有效率的產品銷售與製造服務。

元太表示，甘豐源於顯示器及電子紙產業具有近20年經驗，具有加拿大麥基爾大學(McGill University)電機電腦博士學位。在加入元太科技之前，為擁有電子墨水微杯技術的達意科技董事長暨總經理，在2012年9月元太科技併購達意科技後，他於元太科技擔任業務主管，並持續致力於電子紙顯示器的多元化應用推廣至今。

元太

延伸閱讀

元太強化經營團隊布局 李政昊、甘豐源分任董、...

e啟讀書 嘉縣獲贈450台閱讀器

元太 衝刺彩色電子紙

元太攻智慧教育、新零售

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

5G需求旺 光寶智能生活事業群營收明年看增3成

2019-12-20 10:54

元太強化經營團隊布局 李政昊、甘豐源分任董、總座

2019-12-20 09:29

彭双浪 掌北市電腦公會

2019-12-20 01:16

中磊賣仲琦持股 獲利1.1億

2019-12-20 01:16

緯創攻越南 擬投資84億元

2019-12-20 01:05

英業達 傳砍百名派遣工

2019-12-20 01:05

蘋果傳併博通PA業務 穩懋大利多

2019-12-20 01:05

美光財報優於預期 記憶體廠振奮

2019-12-20 01:05

二大趨勢 催動記憶體市況回溫

2019-12-19 23:58

博通PA業務戰略價值高 將三龍搶珠

2019-12-19 23:58

博通傳賣無線射頻部門 蘋果是潛在買家

2019-12-19 23:31

5G標金跨過440億樓地板 累積達455.17億元

2019-12-19 17:16

家電業禾聯碩 搶進智慧宅

2019-12-19 14:49

廣明攻機器人 赴日參展

2019-12-19 14:49

繞著台積電賺不停 七、五奈米領先對手外資喊讚

2019-12-19 13:15

傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單

2019-12-19 12:28

百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了

2019-12-19 12:22

【名家觀點】畫出5G時代的夢幻場景

2019-12-13 02:21

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見

2019-12-19 14:56

台肥借錢給韓國瑜買豪宅 金管會初判違法最高恐罰480萬　

2019-12-19 18:02

2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

2019-12-19 19:29

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

「市場失序還得了」抗熱錢 央行強勢喊話捍匯

2019-12-20 00:03

去年薪資平均數62.9萬 近7成員工年薪不及平均

2019-12-19 23:59

青年「薪」酸 中位數僅33.7萬

2019-12-19 23:30

緯創砸4,500萬美元 越南設立子公司

2019-12-19 17:55

熱錢狂湧 央行宣示進場調節匯率

2019-12-19 23:30

長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館

2019-12-19 14:38

星、越、大馬都在搶台商 經濟部示警：我政府須加快服務速度留人

2019-12-19 23:30

國營油電糖水 年終有望4.4個月

2019-12-19 14:49

央行貼放利率「連14凍」 上修今、明兩年經濟成長

2019-12-19 16:52

美光財報優於預期 記憶體廠振奮

2019-12-20 01:05

蘋果傳併博通PA業務 穩懋大利多

2019-12-20 01:05

鼓勵當「大到不能倒」系統性銀行 金管會給四誘因

2019-12-19 18:19

金融業前11月大賺逾6200億元 創歷史新高

2019-12-19 21:28

三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元

2019-12-19 17:04

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

中美言和轉單效應仍會持續 楊金龍解密關鍵是資安

2019-12-19 21:30

CRS追稅與肥咖條款有差異

2019-12-20 02:59

VISA示警加油站容易被駭 中油：刷卡機安全無虞

2019-12-19 20:33

美盯匯率操縱 台灣拉警報

2019-12-20 00:00

離婚 誰能列報扶養小孩?

2019-12-19 14:06

康友-KY子公司六安華源 取得菲律賓FDA輸液藥證

2019-12-19 17:20

博通傳賣無線射頻部門 蘋果是潛在買家

2019-12-19 23:31

業者不加入就賺不到錢？全家、星巴克、小吃店紛紛搶上外送平台

2019-12-19 16:15

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

金管會認定台肥變相資金融通 最重可罰480萬元

2019-12-19 17:40

新台幣匯率升2.5分收30.208元 續創一年半新高

2019-12-19 16:13

新壽賣保單 將回歸保障型

2019-12-20 02:53

符合其中一條件 到台企銀申請房貸利率1.6%起

2019-12-19 17:36

主計總處：2018年未滿25歲員工 年薪中位數33.7萬元

2019-12-19 19:54

恐又列匯率操縱國觀察名單 央行：對美貿易再溝通

2019-12-19 23:49

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

羨慕！泛公股銀年終最高8個月 公股也有4.4個月

2019-12-19 14:49

英業達 傳砍百名派遣工

2019-12-20 01:05

鴻海集團布局印度 加碼逾5.7億元

2019-12-19 18:56

中磊賣仲琦持股 獲利1.1億

2019-12-20 01:16

去年員工年薪 半數不到49萬

2019-12-19 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top