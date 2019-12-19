宏達電協助仁愛國中 建置VR智慧學習教室

宏達電（2498）今（19）日宣布與仁愛國中簽署合作備忘錄，宏達電已協助學校建置示範虛擬實境（VR）智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中。未來宏達電與仁愛國中將結合台北市政府教育平台持續發展各式科技、人文及創新內容，並發展運用數據分析平台，讓學生學習過程全程量化。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，此次主要利用宏達電的VR虛擬實境設備Vive Pro，導入更多的虛擬實境學習教材，讓學生透過輔助情境，探索新知並領略核心理論。未來宏達電將持續與各地區學校合作，將虛擬實境創新科技及虛擬實境全新教學模式推廣至各小學、國高中及大專院校。

仁愛國中校長曾文龍表示，虛擬實境技術對於課堂教學帶來前所未見的變革，透過身歷其境的虛擬實境畫面，不僅大幅提升學習的興趣與效率，更降低教師製作教具的時間成本，透過VR創新科技，教學就不再僅僅是想像，或單靠老師的解說經驗，而可以讓學習者身歷其境、感同身受。