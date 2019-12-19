彭双浪任北市電腦公會理事長 促產業合作落實場域應用

台北市電腦公會19日舉行第16屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，友達光電彭双浪董事長暨執行長則當選第 16 屆理事長，並完成新舊任理事長交接。彭双浪指出，產業面臨碎片化的挑戰，未來如何建立充份合作的產業鏈，並落實可讓產業發揮的應用場域，將是努力的方向。

彭双浪也推崇童子賢在理事長六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻，感謝他願意擔任常務理事，繼續和大家一起努力，也推舉童子賢擔任榮譽理事長，獲得所有理事監事一致贊同。

榮譽理事長童子賢表示，公會是可以做事的地方，理監事會成員在產業都相當具有代表性，大家可以一起秉持著良知和專業，相信可以在適當的時機，對政府提出最適合的建言，為產業提供最恰當的服務。產業發展勢必有變化，未來相信以彭理事長、蘇監事會召集人和全體新理監事的產業經歷，未來一定能做出更多貢獻。

台北市電腦公會從 1974 年成立，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，在 7 位理事長和各屆理監事的帶領下，積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會協助產業掌握市場商機、配合產業發展培育人才等，幫助產業順應發展潮流。

面對人工智慧、物聯網、 5G、數位轉型等備受關注的未來產業發展關鍵，彭双浪表示，以往就曾和公會配合政府，共同探討5G垂直應用場域、智慧生活顯示科技與應用產業創新策略等，體認到在人工智慧、物聯網、 5G 等趨勢下，產業將碎片化，如何讓產業上、中、下游結合更為緊密，進而建立充份合作的產業鏈，將是必須努力的方向。