緯創砸4,500萬美元 越南設立子公司

代工大廠緯創（3231）今（19）日召開董事會，會議中通過為因應業務發展及策略規劃需要，以美金4,500萬元（約新台幣13.56億元）於越南投資新設成立子公司 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd.，以及於越南盾5.4兆元（約當美金2.36億元）之額度內進行投資，以因應未來產能擴充所需。

緯創擴大非中國產能布局，繼菲律賓、馬來西亞後，先前已於11月底宣布以新台幣4.43億元預計取得越南河江市同文縣工業區的土地使用權，據悉，緯創初期將在當地生產顯示器產品，未來也不排除生產筆電等相關IT產品。

緯創指出，由於越南子公司尚未設立，目前與當地政府是以簽署MOU形式，因此目前投資金額並非未來總投資額，待12月董事會通過成立子公司後，相關細節才會進一步出爐。

緯創選擇在河江市同文縣落腳，主要考量該地鄰近中國，與廣東省相關供應鏈不遠，有利於交通運輸。河江市座落在北越，目前包含仁寶、鴻海都在北越設有據點，主要考量就是與中國供應鏈便利性關係。

據悉，待子公司正式設立後，緯創到時將自建廠房，生產IT相關產品，初期以顯示器為主，未來也不排除製造筆電等相關產品。目前緯創顯示器生產基地主要位在中國中山廠，因應中美貿易戰，未來輸往美國顯示器產品將從越南出口，以避開美國政府對中國製產品加徵的關稅。