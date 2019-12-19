華碩兩大心法 打造子品牌ROG玩家共和國

華碩（2357）電腦全球資深副總裁、開放平台事業群暨智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉表示，華碩電競品牌ROG玩家共和國，能站穩No.1電競品牌的關鍵要素有兩大原因，其一是「跨裝置」，第二就是「跨產業」。ROG透過自身與跨業夥伴的結合，為玩家建構終極聖殿，為業界擘劃共榮發展的生態版圖。

許祐嘉表示，在十多年前，「電競產業」還未定名，甚至也還沒有專屬於遊戲領域的個人電腦產品或是周邊配備的時期，華碩就率先注意到了這群消費者，2006年創建了子品牌「ROG 玩家共和國」，針對「玩家」痛點設計產品，陸續推出包括電競主機板、電競顯示卡、電競螢幕與電競週邊等十多條產品線，致力以兼具創新、高效與高相容性的多元應用，13年以來所累積的消費用戶、忠實粉絲，以及對其諸多的了解與互動，不僅是品牌最珍貴的資產，也讓華碩漸漸走出一條有別其他傳統PC產業與競品的發展之路。

許祐嘉認為，除了技術與產品本身的創新突破，跨界合作、結合產業夥伴出擊，也是ROG玩家共和國走向全球市場，穩站Ｎo.1電競品牌的關鍵要素之一。

首先，是「跨裝置」，許祐嘉認為，漸漸越來越多遊戲可以跨裝置進行，可以在桌機上玩，也可以在單機上玩，出門在外也可以用手機登入繼續遊戲，ROG是業界唯一擁有這麼多電競遊戲相關戰備的品牌，從主機板、顯示卡、筆記型電腦、螢幕、電競路由器、電競週邊、電競手機，全面環繞玩家的遊戲使用體驗。

而這些年ROG也發現玩家不僅只是需要高效能的電腦，更希望多款產品間能夠串聯營造一致的遊戲氛圍，也因此催生了Aura Sync同步燈效，使用者透過單一軟體套件，就能隨心所欲客製專屬RGB燈光變化，讓鍵盤的LED燈、電腦機殼或內部零件、耳機燈效等隨著遊戲節奏一起變化，打造獨一無二電競態度與個人化的高度需求。

「跨產業」的部分，許祐嘉表示，ROG玩家共和國為發揮不同產品綜效，以及互相延伸用戶群，曾和世界知名遊戲《決勝時刻：黑色行動4 (Call of Duty)》合作，以及與潮流品牌、世界精品推出多款聯名商品，推升在不同消費族群的能見度。

最後，則是「跨場域」，ROG玩家共和國結合電競行銷、遊戲資源，攜手不同場域合作夥伴，推動跨場域、跨功能體驗，例如：在台灣和世界多個國家的區域網咖成立「ROG電競聯盟」(至今在台成員數已超過40家以上)，場館內均配備旗下頂尖高效電競精銳；此外，還有電競旅館以及和歐洲最大專業跑車改裝車廠的合作等。