TPCA上修PCB產值預估 今年有望達6,562億元

TPCA（台灣電路板協會）今（19）日發布新聞稿提到，在全球不確定因素環繞的氛圍中，2019年第2至第3季台灣電路板（PCB)產業產值不僅優於預期也均年成長，2019全年產值預估上調至6,562億元，估計持平至微幅成長的表現。

依據統計，台商兩岸PCB產業在2019年今年第3季產值達1,857億元(約59億美元) ，較去年同期1,826億元，年成長1.7%，台商在大陸生產比重約63.6%。

TPCA表示，第3季台商兩岸電路板產業總產值表現優於預期，主要受惠於下半年終端需求好轉，尤其在智慧手機部份，該季全球出貨量年衰退幅度縮小至3.2%，在其它產品方面，藍牙耳機需求、手機鏡頭由雙往三以上鏡頭發展帶動軟硬結合板53.5%的年成長率，產值比重從去年同期2.7%提高至4.1%。

IC載板則隨著半導體景氣復甦，高階運算應用（如基地台、人工智慧、GPU等）持續發酵，ABF載板需求增加，BT載板需求不再下探，該季年成長率8.0%，表現次之。

至於汽車板部分，汽車應用智慧化與電動化的趨勢雖可帶動部分車用PCB的需求，如雷達應用，但今年全球汽車整體銷售量衰退，至第3季表現仍未出現起色。