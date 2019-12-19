宏達電、仁愛國中打造創新智慧教學模式 吸引20國觀摩

宏達電（2498）今（19）日宣布與台北市108課綱重點示範學校仁愛國中簽署合作備忘錄，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，雙方合作的創新教學模式啟動以來，已吸引20個國家教學單位前往觀摩，上千位教師及學生體驗學習。

宏達電表示，透過HTC領先業界的創新研發能力，協助學校完成導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，讓學習及教學不再憑空想像，給予台灣學生一個無限制的開放式學習模式，啟發創新思考能力，展現自主學習熱誠。

宏達電說，未來HTC與仁愛國中將結合台北市政府教育平台持續發展各式科技、人文及創新內容，並發展運用數據分析平台，讓學生學習過程全程量化，提升每一階段學習成果。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，「自創立以來，對於教育發展不遺餘力，不斷探索解決問題的方法，對未來始終抱持無限希望。感謝台北市政府與仁愛國中，讓HTC能替孩童創造一個不受限的學習環境。利用全球最頂級的VR虛擬實境設備－VIVE Pro，導入更多的虛擬實境學習教材，讓學生透過輔助情境，探索新知並領略核心理論」。

他更進一步表示，「未來HTC將持續與各地區學校合作，將VR虛擬實境創新科技及VR虛擬實境全新教學模式推廣至各小學、國高中及大專院校，讓台灣孩童從小即能有機會在虛擬實境中獲得全新啟發」。

仁愛國中依據108課綱及前瞻教育計畫，導入探究與實作規劃，培養學生在學習中發現問題、提出反思，並且動手解決問題的科學素養。為提升學生學習動機，特別與HTC合作規劃VR創新教學模式，導入VIVE虛擬實境設備及內容。

學生可以透過VIVE探索天文 、潛入海底、攀登聖母峰及體驗雨林生態等，其中並包含導入HTC策略合作夥伴必揚實境科技超過300個理化知識點的「虛擬實境實驗室」，讓學生隨時都能自主進行安全的理化實驗，老師也可以用更安全及經濟的方式，快速輕鬆備課，帶領學生透過虛擬實境模擬，親手驗證理化原理，台北市柯文哲市長並曾帶領以色列青少年交流團參訪，親身體驗理化實驗虛擬實境內容，且將此列為重點參訪行程之一。